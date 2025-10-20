Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie małe, w wielu miejscach kraju bezchmurnie. Rano miejscami będą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 100 m i w ich rejonie zachmurzenie będzie duże - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach od 8 st. C na północnym wschodzie do 13-14 st. C na południowym zachodzie i południu.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na zachodzie i południu okresami wzrastające do dużego, tam również prawdopodobnie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie do 12 st. C w centrum kraju, najcieplej na zachodzie ok. 16 st. C. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 75 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Środa z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, a na zachodzie i na południu Polski możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 st. C do 17 st. C, chłodniej na północnym wschodzie, tam ok. 10 st. C.

We czwartek zdecydowanie więcej chmur i opadów deszczu. Termometry wskażą od 13 st. C do 18 st. C, chłodniej będzie w rejonie Suwalszczyzny, tam ok. 11 st. C.

W piątek zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe na wschodzie i na południu Polski. W wielu miejscach możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 15 st. C, chłodniej w kotlinach górskich i miejscami na zachodzie, ok. 9 st. C - wskazuje IMGW.

W sobotę zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w południowej połowie kraju. Intensywne opady deszczu prognozowane są zwłaszcza na północy Polski. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 8 st. C do 13 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże lub całkowite. Przejaśnienia możliwe jedynie na południu kraju. Intensywne opady deszczu utrzymają się na północy Polski, ale w innych regionach również może padać. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 11 st. C, chłodniej na Podlasiu, tam ok. 6 st. C.

Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych?

Jak informuje Jakub Wojciechowski z serwisu Interia Wydarzenia - bardzo możliwe, że w okolicach Wszystkich Świętych w ciągu dnia w wielu miejscach będzie nieco powyżej 10 st. C. Lokalnie, w wielu miejscach może być słonecznie i pogodnie, choć opady deszczu nie są wykluczone na północy Polski.

Niektóre modele wskazują, że 1 listopada br. nad Polskę dotrą deszczowe fronty, które przyniosą więcej opadów.

"Przełom października i listopada może być mokry przede wszystkim nad morzem oraz na południowych krańcach Polski. Tam suma opadów może wyraźnie przekroczyć średnią z lat 1991-2020, więc deszczowych dni może być więcej. Nie można więc wykluczyć, że choć będzie dość ciepło, miejscami również deszczowo" - wskazuje Jakub Wojciechowski z serwisu Interia Wydarzenia.

