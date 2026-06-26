Kontrola czekolad dubajskich w Polsce. Wskazano na liczne nieprawidłowości

Eksperci z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowali wyroby czekoladowe dostępne w sprzedaży na polskim rynku.

W komunikacie czytamy, że pod kątem różnych parametrów przebadano produkty w postaci czekolady (m.in. różowej), czekolady mlecznej, białej, nadziewanej (tzw. dubajskiej). Analizie poddano również oferowane w sklepach praliny, a dodatkowo u producentów w zakresie parametrów fizykochemicznych sprawdzono surowiec stosowany do produkcji czekolad.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wskazuje, że skontrolowano 72 podmioty (producentów i sklepy) stwierdzając nieprawidłowości w ponad połowie z nich (52,8 proc.).

Eksperci nie mieli zastrzeżeń w zakresie cech organoleptycznych kontrolowanych produktów. Gdy jednak mowa o parametrach fizykochemicznych, zakwestionowano 16,2 proc. partii, a w kwestii znakowania 40,8 proc. partii.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych dotyczyły głównie zaniżonej zawartości beztłuszczowej suchej masy kakaowej, zaniżonej lub zawyżonej zawartości czekolady - w czekoladach nadziewanych, podania poziomów poszczególnych wartości odżywczych niezgodnie ze stanem faktycznym - tłumaczy IJHARS.

Z kolei w kontekście znakowania kontrolowanych produktów czekoladowych kwestionowano m.in. użycie nazwy produktu niezgodnej z obowiązującymi przepisami, np. "czekolada pistacjowa", "czekolada malinowa" zamiast "czekolada biała pistacjowa", "czekolada biała malinowa", a także użycie w nazwie czekolady określenia "Dubaj" sugerującego, że produkt pochodzi z tego miasta podczas gdy, został wyprodukowany w Turcji.

Specjaliści z IJHARS wskazują również na podawanie błędnej nazwy składnika, tj. "masło kakaowe" / "proszek kakaowy" zamiast "tłuszcz kakaowy", podanie informacji o wartości odżywczej niezgodnie z przepisami, wyłącznie w odniesieniu do liczby sztuk zamiast do 100 g, jak również podanie poziomów poszczególnych wartości odżywczych niezgodnie ze stanem faktycznym, co potwierdziły badania laboratoryjne.

W niektórych przypadkach stwierdzono brak wyróżnienia w wykazie składników substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, np. soi, mleka w proszku, serwatki czy pistacji - dodaje w komunikacie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zastosowano sankcje przewidziane obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

Skontrolowano 72 podmioty, w tym producentów wyrobów czekoladowych i sklepy, stwierdzając nieprawidłowości w ponad połowie z nich 123RF/PICSEL

Na co zwracać uwagę wybierając m.in. czekoladę?

IJHARS apeluje do konsumentów, by podczas zakupów zwracali uwagę na obowiązkowe informacje, które powinny znajdować się na etykiecie wyrobu czekoladowego. Warto przyjrzeć się m.in. wykazowi składników w kolejności malejącej według masy w momencie ich użycia.

Kolejny istotna informacja to tzw. nazwa środka spożywczego. "Dla wyrobów czekoladowych dopuszczalna jest tylko nazwa określona w przepisach (np. czekolada, czekolada mleczna, biała czekolada), która może zostać uzupełniona informacjami albo opisem odnoszącym się do jakości tej czekolady (np. czekolada gorzka czy czekolada mocno mleczna)" - czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dodają, że: "W przypadku czekolady z turecką watą cukrową lub tzw. >>dubajskiej<<, które należą do kategorii czekolad nadziewanych prawidłowa nazwa to np. >>czekolada z nadzieniem pistacjowym<<, >>czekolada z pistacjami i ciastem kadayif<<, >>czekolada z turecką watą cukrową w środku<<".

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