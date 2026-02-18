Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem m.in. produktów spożywczych, które w akredytowanych laboratoriach poddawane są analizie m.in. pod kątem niebezpiecznych substancji, takich jak pestycydy.

Tym razem na tapet, a raczej pod mikroskopy wzięto popularne zwłaszcza podczas zimy herbatki rozgrzewające, które przebadano pod kątem wspomnianych pestycydów. Badania na zawartość 517 pozostałości pestycydów przeprowadził na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

W których herbatach wykryto najwięcej pestycydów?

Najwięcej pozostałości pestycydów wykryto w herbatce Herbapol Herbaciany Ogród Zimowy Sekret. Produkt zawierał aż 15 różnych pestycydów. Kolejna pod względem liczby wykrytych pestycydów jest Bifix Herbata Zimowa ekspresowa - zawierała pozostałości 14 pestycydów - czytamy na stronie pro-test.pl.

Z kolei 13 pestycydów zawierała herbatka marki własnej sieci sklepów Lidl - Lord Nelson Rozgrzewające Smaki cytryna i miód. "To wielokrotnie więcej nawet od wewnętrznych wytycznych Lidl Polska, który dla swoich produktów ustalił maksymalną liczbę czterech substancji czynnych, zaś w swoich komunikatach powołuje się na liczbę wykonanych badań i dbałość o konsumentów" - komentują wynik badania przedstawiciele Fundacji Pro-Test.

Kolejne wyniki badań herbatek przedstawiają się następująco: Mokate Loyd Rozgrzewająca Malina z cynamonem i czarnym pieprzem zawierała 11 pestycydów, natomiast Irving Grzaniec z jabłkiem i cynamonem 10 pestycydów.

Herbata marki własnej sieci sklepów Biedronka - Remsey Rozgrzej się! o smaku cytryny, imbiru i miodu zawierała pozostałości trzech pestycydów. Tyle samo pestycydów wykryto w aptecznej marce Zielnik DOZ i jej Rozgrzewającej herbatce.

Fundacja Pro-Test dodaje, że najlepiej w badaniach wypadły: Lipton Chai Czarna herbata z cynamonem z Indonezji oraz Teekanne Winter Punch, w których wykryto tylko po jednym pestycydzie. "Jest to bardzo dobry wynik, zważając na fakt, że nie są to herbaty ekologiczne" - uważają przedstawiciele Pro-Test.

"W herbatkach wykryliśmy liczne pestycydy, ale jeśli mielibyśmy wskazać jeden, który wzbudza największe obawy, byłby to chloropiryfos. Jest to organofosforowy pestycyd stosowany w rolnictwie od lat 60. XX w. do zwalczania szkodników, głównie owadów. (…) Od 2020 roku jest zakazany w Unii Europejskiej" - informuje fundacja.

Chloropiryfos wykryto w badanych herbatkach: Lord Nelson z Lidla, Loyd marki Mokate, Bifix i Irving, ale najwięcej było tego krytycznego związku w badanej herbacie Herbapolu.

Chloropiryfos to zakazany w UE pestycyd, który wykryto w niektórych herbatach owocowych 123RF/PICSEL

Skąd biorą się pestycydy w herbatkach owocowych?

Fundacja Pro-Test wskazuje również na źródło pestycydów w herbatkach owocowych, wyjaśniając, że takie napoje to zazwyczaj mieszanki wielu składników, takich jak m.in. herbaty, ziół, przypraw korzennych i owoców.

Mogłoby się zatem wydawać, że herbatki owocowe mające prosty i krótki skład, powinny być produktem pobawionym szkodliwych dla zdrowia substancji.

"Wszystko zaczyna się na etapie uprawy surowców. Rośliny wykorzystywane do produkcji herbatek - zarówno liście herbaty, jak i zioła, przyprawy czy owoce - są uprawiane na dużą skalę i często chronione chemicznie przed szkodnikami, chorobami i pleśnią. Surowce pochodzą z różnych krajów i kontynentów, gdzie obowiązują odmienne standardy stosowania środków ochrony roślin. Producent herbatki rzadko ma pełną kontrolę nad całym tym procesem, bo składniki kupowane są od wielu dostawców" - wyjaśnia Fundacja Pro-Test.

