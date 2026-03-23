Przecież miało być już tak pięknie i ciepło. Pędzi potężne załamanie pogody
Duża różnica temperatur w zależności od regionu, ponadto opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu - tak na najbliższe dni prezentuje się pogoda dla Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że m.in. na południu kraju wystąpią opady o umiarkowanym i silnym natężeniu.
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W poniedziałek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy i zachodzie należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, natomiast wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 11 st. C na północnym wschodzie do 15 st. C na zachodzie i południu Polski. Niższe wartości miejscami w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, tam ok. 8-9 st. C.
We wtorek na ogół zachmurzenie umiarkowane. Zdecydowanie więcej chmur na południu i zachodzie. Na Podhalu słabe przelotne opady deszczu, a Tatrach opady śniegu - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna od 12 st. C na wschodzie do 16 st. C na zachodzie i południu. Ponownie chłodniej miejscami nad morzem, tam 9 st. C.
W środę nad większością kraju zachmurzenie duże, na południowym wschodzie małe i umiarkowane. Od zachodu w stronę centrum Polski zaczną się przemieszczać przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 13 st. C na wschodzie do 16 st. C na południowym zachodzie, nad samym morzem ok. 9 st. C.
W czwartek zachmurzenie duże, w wielu regionach kraju opady deszczu. Na południu i południowym zachodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W centrum oraz na południu i południowym zachodzie opady okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu - informuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 4 st. C na południowym zachodzie, ok. 10 st. C w centrum. Najcieplej, bo do 14 st. C będzie na wschodzie Polski, natomiast najchłodniej na obszarach podgórskich, tam ok. 1 st. C.
W piątek zachmurzenie duże z opadami deszczu, na południu i południowym zachodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu okresami opady o umiarkowanym i silnym natężeniu - wskazuje IMGW. Na termometrach ok. 4 st. C na południowym zachodzie, ok. 10 st. C w centrum, do 14 st. C na wschodzie, na obszarach podgórskich ok. 1 st. C.
Czy jest szansa na poprawę pogody w weekend?
W sobotę zachmurzenie duże z opadami deszczu, na południu i południowym zachodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu okresami opady o umiarkowanym i silnym natężeniu - dodaje IMGW. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 st. C do 15 st. C. Na południu, południowym zachodzie i nad morzem od 5 st. C do 9 st. C.
W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północnym zachodzie. W wielu regionach kraju opady deszczu, na południowym zachodzie opady deszczu ze śniegiem, w górach opady samego śniegu. Na południu opady mogą mieć umiarkowane natężenie.
W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 7 st. C do 13 st. C. Chłodniej będzie nad morzem, tam ok. 5 st. C i na Przedgórzu Sudeckim, ok. 2 st. C - wynika z prognozy IMGW.
