Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Kto skorzysta?

Aplikacja mObywatel została wyposażona w funkcję, która pomaga założyć działalność gospodarczą i zdecydowanie przyspieszyć cały proces. "Wystarczy wypełnić wniosek w aplikacji, podpisać go cyfrowo i wysłać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bezpośrednio z telefonu" - wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Nowość w usłudze Firma kierowana jest do osób, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie mają jeszcze złożonego wniosku w innej formie, np. papierowej. Użytkownik ma możliwość wypełnienia formularza CEIDG-1, podpisania go w aplikacji i wysłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wprost z mObywatela - wyjaśniono w komunikacie.

Ponadto nowa usługa ma wspomagać użytkownika na każdym kroku w trakcie wypełniania wniosku. Część danych pobierana jest automatycznie z rejestrów państwowych. Użytkownik wskazuje m.in. adres prowadzenia swojej działalności gospodarczej, kody PKD, ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy, do którego będą kierowane zeznania.

Elementem procesu jest także założenie firmowej skrzynki do e-Doręczeń lub dodanie posiadanego już adresu u dostawcy niepublicznego. Na końcowym etapie użytkownik podpisuje wniosek profilem zaufanym i wysyła z aplikacji bezpośrednio do CEIDG - czytamy w komunikacie.

Firmę w całości można założyć przez internet?

Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że od teraz proces zakładania firmy może odbywać się w całości online i dotyczy on zarówno przygotowania wniosku, jak i sprawdzenia statusu rejestracji działalności w usłudze Firma. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnej chwili, a użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem.

W ciągu kilku dni po uruchomieniu nowej funkcji w aplikacji zaczną pojawiać się także powiadomienia PUSH związane z zakładaniem firmy. Użytkownik będzie je otrzymywać w momencie zmiany statusu złożonego wniosku, np. gdy firma stanie się aktywna lub wniosek zostanie odrzucony. Użytkownik będzie więc na bieżąco informowany o zmianach, bez konieczności aktywnego sprawdzania statusu wniosku - czytamy na stronie resortu cyfryzacji.

