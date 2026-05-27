Przez osiem godzin wrzucał butelki do maszyny. Oto wartość jego kuponu. Kwota robi wrażenie

Jagoda Pazur

Pan Wiesław potrzebował ośmiu godzin, by w specjalnym urządzeniu umieścić 7851 butelek i puszek. Dzięki temu prawdopodobnie pobił rekord systemu kaucyjnego w Polsce, a na koniec otrzymał kupon do zrealizowania na kwotę 3925,50 zł.

Pan Wiesław Galwas przez osiem godzin umieszczał opakowania po napojach w butelkomacie

Na czym polega system kaucyjny w Polsce?

System kaucyjny w Polsce ruszył 1 października 2025 roku i od tego momentu w sklepach pojawiły się napoje w opakowaniach objętych systemem. Oznacza to, że przy zakupie napoju w opakowaniu ze specjalnym logotypem, od klienta pobierana jest kaucja, która następnie jest doliczana do ceny napojów dopiero przy kasie. Kaucję można odebrać przy zwrocie opakowania bez okazywania paragonu.

Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. Sklepy o mniejszej powierzchni mogą dobrowolnie przystępować do systemu. Przed oddaniem do punktu zbiórki opakowania objętego kaucją, nie należy go zgniatać.

W przypadku kupna jednorazowej butelki z tworzyw sztucznych, której pojemność nie przekracza trzech litrów, kaucja wynosi 50 groszy. Dla napoju w metalowej puszce o pojemności do jednego litra, kaucja również wynosi 50 groszy. Z kolei, gdy mowa o szklanej butelce wielkokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, kaucja wynosi 1 zł.

System kaucyjny w Polsce obowiązuje oficjalnie od 1 października 2025 roku

Nowy rekordzista systemu kaucyjnego w Polsce

Wiesław Galwas prawdopodobny rekord Polski pod względem liczby opakowań umieszczonych w butelkomacie podczas jednej sesji ustanowił na maszynie, którą sam zaprojektował.

"Może trudno w to uwierzyć, ale urządzenie powstało w garażu" - powiedział mężczyzna w materiale wideo umieszczonym na youtubowym kanale Action S.A.

Pan Wiesław zapewnia, że maszyna, którą zaprojektował, jest wydajniejsza od tego typu urządzeń oferowanych przez konkurencję. "Na bardzo małej powierzchni można zgromadzić 8-10 tys. opakowań. Jest to przestrzeń ok. jednego metra kwadratowego" - wskazuje mężczyzna. Ponadto urządzenie posiada dodatkową funkcję "nadmuchiwania" zgniecionych butelek.

Pan Wiesław potrzebował ośmiu godzin, by w urządzeniu w jednym ze sklepów w Kołbieli na Mazowszu umieścić 7851 butelek i puszek. Na koniec otrzymał kupon do zrealizowania podczas zakupów na kwotę 3925,50 zł. Środki uzyskane ze zwrotu butelek trafią na wsparcie warsztatów z innowacji w szkole podstawowej w Kołbieli.

