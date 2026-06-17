Jak marcowa waloryzacja wpłynęła na przeciętną emeryturę?

W wyniku tegorocznej, marcowej waloryzacji świadczeń, najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi obecnie 1978,5 zł, natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1483,9 zł.

W biuletynie "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych" eksperci z ZUS wskazują, że od stycznia do kwietnia br. liczba emerytów w Polsce zwiększyła się z 6,425 mln osób do 6,434 mln.

Średnia emerytura wypłacana w kwietniu br. wyniosła 4490,94 zł. Należy zauważyć, że jest to kwota o niemal 20 zł mniejsza od średniej emerytury z marca br. Wówczas kwota świadczenia wyniosła 4509,64 zł.

Od początku br. kwoty średniej emerytury przedstawiały się następująco: w styczniu - 4233,64 zł, w lutym - 4249,00 zł, w marcu - 4509,64 zł, w kwietniu - 4490,94 zł.

Tegoroczna, marcowa waloryzacja świadczeń sprawiła, że przeciętna emerytura wzrosła o ok. 260 zł miesięcznie.

W kwietniu br. przeciętna emerytura w Polsce wyniosła 4490,94 zł 123RF/PICSEL

Rośnie liczba osób z emeryturami powyżej 7 tys. zł

Pokłosiem marcowej waloryzacji świadczeń jest również większa liczba osób pobierających emerytury wyższe, czyli przekraczające 7 tys. zł - zauważa "Rzeczpospolita".

"W porównaniu z marcem 2025 r. liczba takich świadczeniobiorców wyniosła 800,3 tys. i w stosunku do marca 2025 r. (622,7 tys. emerytów) zwiększyła się o 28,5 proc. (177,6 tys.). Natomiast emeryturę w kwocie ponad 10 tys. zł pobierało 188,5 tys. osób, w tym 12,4 tys. otrzymywało świadczenie w wysokości ponad 15 tys. zł" - czytamy na rp.pl.

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich w rozmowie z "Rzeczpospolitą" tłumaczy, że źródeł tego wzrostu należy upatrywać przede wszystkim w czynnikach związanych z samym systemem emerytalnym oraz z rynkiem pracy.

"W systemie zdefiniowanej składki wysokość emerytury jest bezpośrednio związana z wartością zgromadzonych składek, a więc zarówno z poziomem zarobków, jak i tempem waloryzacji kapitału emerytalnego. W efekcie osoby przechodzące obecnie na emeryturę uzyskują coraz wyższe świadczenia" - wskazuje ekspert Łukasz Kozłowski.

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