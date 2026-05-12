Ile wyniosła tegoroczna, marcowa waloryzacja?

Waloryzacja emerytur i rent w marcu br. wyniosła 5,3 proc. GUS przekazał, że inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów w 2025 r. wyniosła 4,2 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 5,5 proc.

Zgodnie z ustawową formułą do inflacji dolicza się 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli 1,1 proc.), co daje dokładnie 5,3 proc.

Dzięki marcowej waloryzacji najniższa emerytura w Polsce wzrosła z 1878,91 zł brutto do 1978,49 zł brutto.

Rząd zmieni wskaźnik waloryzacji emerytur i rent?

Druga waloryzacja emerytur w roku jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy inflacja w pierwszym półroczu przekroczy poziom 5 proc. W 2025 r. druga waloryzacja nie doszła do skutku, ponieważ inflacja nie przekroczyła wymaganego, wspomnianego progu. Aktualne prognozy makroekonomiczne nie wskazują, by druga waloryzacja miała nastąpić również w roku bieżącym.

Serwis Fakt.pl informuje, że rząd w założeniach makroekonomicznych na lata 2026-2030 zawarł prognozy, które pozwalają na oszacowanie wskaźnika przyszłorocznej waloryzacji.

Zgodnie z analizami inflacja ma wynieść 2,5 proc. "Do wyliczenia podwyżek świadczeń brana jest zwykle tzw. inflacja emerycka, która jest wyższa. Może wynieść 2,8 proc. Do tego dolicza się jeszcze realny wzrost wynagrodzeń. Tak liczona waloryzacja może wynieść 3,48 proc." - tłumaczy Fakt. Wobec tego minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2 047 zł i 34 gr brutto, czyli 1 863 zł i 8 gr na rękę - wylicza serwis.

Nie można wykluczyć zmian w kontekście obliczania waloryzacji. "W zależności od uwarunkowań społeczno-gospodarczych mechanizm ten może zostać odpowiednio zmodyfikowany, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, kiedy to np. zastosowano waloryzację procentowo-kwotową, czy też zwiększono udział realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji" - wskazuje Fakt na podstawie informacji uzyskanych w resorcie rodziny.

