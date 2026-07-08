Czym jest renta wdowia i kto może z niej skorzystać?

Renta wdowia to świadczenie umożliwiające łączenie wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą. Dzięki takiemu rozwiązaniu wdowy i wdowcy mogą pobierać swoją emeryturę oraz powiększyć ją o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną wraz z częścią swojej emerytury.

Osoby upoważnione do renty wdowiej mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia, czy 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc.

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Chcąc otrzymać świadczenie, należy łącznie spełnić następujące warunki:

mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Wniosek o rentę wdowią można złożyć na formularzu ERWD w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

ZUS na swojej stronie przypomina, że zanim złożymy wniosek o świadczenie, powinniśmy sprawdzić, czy posiadamy prawo do dwóch świadczeń: własnego, np. emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

"Jeżeli masz prawo tylko do jednego świadczenia, a spełniasz warunki, aby otrzymać drugie, najpierw złóż wniosek o drugie świadczenie" - informuje ZUS.

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Renta wdowia pozwala połączyć emeryturę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku Canva Pro INTERIA.PL

Renta wdowia wzrośnie do 50 proc.?

Kilka dni temu na konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że jeśli Lewica w 2028 r. będzie w rządzie, wówczas renta wdowia wzrośnie z 25 proc. do 50 proc.

"Doprowadzimy do tego, że to świadczenie będzie wynosiło 50 proc. - czyli jedno 100 proc., a drugie 50 proc. Po drugie, to świadczenie będzie dotyczyło wszystkich wdowców i wszystkich wdów, bo teraz wszystkich nie dotyczy. Zrobimy dwie zasadnicze zmiany: 50 proc. i rozszerzymy to na wszystkich, wszyscy będą do tego uprawnieni - powiedział Czarzasty.

"Wiem, że będziemy współrządzili w roku 2028. Proszę traktować tę sprawę jako rzecz, która zostanie w 2028 roku przez polityków Lewicy - do których zawsze należałem i należę - wprowadzona" - dodał obecny marszałek Sejmu.

Lewica chce zniesienia warunku dotyczącego wieku owdowienia, który przy obecnych regulacjach sprawia, że część wdów i wdowców nie mogą korzystać z łączenia świadczeń.

"Docelowo chcielibyśmy jednak, żeby ten próg 5 lat został zniesiony. Nie ma powodu dzielić ludzi ze względu na to, czy w momencie owdowienia do emerytury brakowało im dwóch lat czy ośmiu" - powiedział rzecznik prasowy Lewicy Łukasz Michnik w rozmowie z Moniką Krześniak-Sajewicz z serwisu Biznes Interia.

Z kolei Tomasz Lasocki, specjalista z zakresu zabezpieczenia społecznego, stwierdził w rozmowie z dziennikarką, że zniesienie wieku owdowienia jako warunku otrzymania świadczenia oznaczałoby całkowitą zmianę filozofii wdowiej renty.

"Chodziło przecież o pomoc osobom, które nie mają już realnych możliwości poprawy swojej sytuacji zawodowej i finansowej. Jeżeli ktoś owdowiał kilkadziesiąt lat wcześniej, to trudno mówić wyłącznie o rekompensacie skutków nagłej zmiany życiowej i finansowej. W pewnym momencie staje się to po prostu dodatkowym świadczeniem" - tłumaczy Lasocki w rozmowie z Moniką Krześniak-Sajewicz z serwisu biznes.interia.pl.

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