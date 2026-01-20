TPN apeluje do turystów: "Prosimy, nie róbcie tego!"

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zamieścili na swoim facebookowym profilu fotografie przedstawiające stertę śmieci w Kuźnicach, gdzie znajduje się punkt wejścia na szlaki.

"Tutaj nie ma kosza na śmieci. Można tu spotkać dzikie zwierzęta. Tymczasem ktoś uznał, że obok góry śmieci rozłoży jeszcze kabanosy. Prosimy, nie róbcie tego! Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt. I wydawałoby się, że to oczywiste - nie rzucajmy śmieci pod płot. To, że ktoś wcześniej zostawił śmieci, nie usprawiedliwia dokładania kolejnych. Śmieci są realnym zagrożeniem dla zwierząt" - napisali przedstawiciele TPN.

Na fotografiach widać, że pomimo braku kosza na śmieci, turyści zostawili różne odpady przy kontenerze na butelki. Przedstawiciele parku wyjaśnili również, dlaczego w Tatrzańskim Parku Narodowym i tuż przy jego granicach nie ma koszy na śmieci.

"Śmieci przywabiają dzikie zwierzęta, co ma fatalne skutki. Mniejsze z nich zwabione zapachem niejednokrotnie dostają się do wnętrza butelek, skąd nie potrafią się wydostać i giną. Większe - jak lisy, łanie czy niedźwiedzie - uczą się kojarzyć zapach śmieci z jedzeniem! Z czasem tracą lęk przed ludźmi i zaczynają szukać łatwego pokarmu w pobliżu szlaków i domów. Pożywiając się przy takich znaleziskach zwierzęta połykają sporą ilość tworzyw sztucznych. Śmieciowy pokarm może stać się przyczyną ich śmierci" - czytamy we wpisie TPN.

Ponadto, zdaniem przedstawicieli TPN, kosze umieszczone w parku i przy jego granicach wymagałyby dodatkowych zabezpieczeń, aby zwierzęta nie mogły ich otworzyć ani do nich wejść. Jednak nawet gdyby pojemniki opróżniano z największą starannością i dużą częstotliwością, na ile to możliwe, a turyści nie zostawiali odpadków w ich sąsiedztwie - zapach śmieci byłby stale obecny w środowisku i nadal przywabiał zwierzęta.

"Co najważniejsze: brak koszy nie usprawiedliwia decyzji o rzucaniu śmieci pod nogi. Śmieci wyrzucajmy w miejscach do tego przeznaczonych" - dodają.

Apel TPN-u oburzył część turystów

Reprymenda i prośba TPN-u nie spodobała się niektórym osobom śledzącym facebookowy profil Tatrzańskiego Parku Narodowego. Część internautów wychodzi z założenia, że skoro jest tyle śmieci, to zachodzi potrzeba zainstalowania kontenera na odpady, dodając, że jeśli sprawa dotyczy Kuźnic, śmieciarka może tam dojechać.

"Jak TPN umywa tutaj w komentarzach ręce od tych śmietników (zamiast dostawić swoje), to co dopiero będzie ze śmieciami typu odpady z g…m, które sami propagują. Przypominam, że nie jest to instytucja charytatywna i od każdej osoby bierze 11 zł za wstęp, więc pieniążki powinny się znaleźć na tak prosty cel jak kolejny śmietnik" - pisze Pan Michał.

Podobnego zdania jest Pani Hanna, która wskazuje: "Pokrętne tłumaczenie TPN! Wzmożony ruch turystyczny przez niemal cały rok powinien skutkować zwiększoną ilością odpowiednio zabezpieczonych pojemników na śmieci i odpady, które powinny być opróżniane tak często, jak wymaga tego sytuacja!".

Z kolei Pan Krzysztof podpowiada, że "Przecież można zainstalować przy wejściach na szlaki kosze zamykane, podzielone na frakcje, takie z klapami. Takie kosze są w Alpach niemieckich i Tyrolu w Austrii i to działa. Zawsze pod koniec dnia jeździ specjalny elektryczny wózek i wymienia worki w tych kubłach, no i tak samo, jak któryś z koszy jest pełny, to z automatu jest wymieniany i w tych regionach naprawdę to działa".

