Gdzie znajdują się całodobowe sklepy sieci Lidl?

Całodobowe dyskonty sieci Lidl działają od 2 marca br. i znajdują się przy ul. Bułgarskiej 113 w Poznaniu, przy ul. Tynieckiej 1 w Bielanach Wrocławskich oraz przy ul. Kasprowicza 117 w Warszawie - informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl.

"Co jednak istotne, w godzinach 23:45 - 00:15 nastąpi przerwa w dostępie do kas sklepowych ze względów organizacyjnych. W tym czasie można przebywać na terenie sklepu i kontynuować zakupy, jednak realizacja płatności będzie czasowo niemożliwa" - wskazują wiadomoscihandlowe.pl.

Przedstawiciele Lidla na łamach serwisu wyjaśniają, że decyzja o uruchomieniu całodobowych dyskontów to pokłosie sygnałów płynących bezpośrednio od klientów. Prowadzony pilotaż ma pozwolić na odpowiednią ocenę sieci, czy zainteresowanie dokonywaniem zakupów nocą będzie satysfakcjonujące. Jeśli tak, wówczas nie można wykluczyć, że całodobowych Lidlów będzie w Polsce zdecydowanie więcej.

W których miastach uruchomiono całodobowe sklepy Lidla?

Czy całodobowe Lidle czynne są również niedziele?

Decyzja o wydłużeniu godzin otwarcia niektórych sklepów sieci Lidl, co czyni je niemal całodobowymi dyskontami, nie oznacza, że będą one czynne w niedziele niehandlowe. Wobec tego sklepy będą zamykane w soboty o godz. 23:00 i ponownie otwierane w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 01:00.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W tym roku handel będzie dozwolony łącznie w 8 spośród 52 niedziel. Niedzielne zakupy były już możliwe 25 stycznia. Kolejna, najbliższa niedziela handlowa przypada na 29 marca. Następne terminy to: 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia.

Z kolei w 2027 roku niedziele handlowe przypadną w dniach 31 stycznia, 21 marca, 25 kwietnia, 27 czerwca, 29 sierpnia, 5 grudnia, 12 grudnia, 19 grudnia.

