Rewolucja ws. paszportów. Dokument wyślą do domu. Będzie też nowy wzór
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianą przepisów, która umożliwi wysyłkę dokumentów paszportowych bezpośrednio do obywateli - poinformowano w oficjalnym komunikacie. Pojawi się również nowy wzór paszportu i dodatkowe zabezpieczenia, m.in. powtórzony wizerunek właściciela takiego dokumentu na pierwszej stronie.
MSWiA tłumaczy, że głównym celem prac nad zmianą ustawy o dokumentach paszportowych jest usprawnienie procesu ich wydawania. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, obywatele nie będą musieli udawać się do urzędu, aby odebrać dokument. Paszport zostanie wysłany do odbiory pod adres podany podczas składania wniosku o wyrobienie dokumentu.
Usługa przesyłki kurierskiej ma być dostępna, za dodatkową opłatą, dla osób przebywających na terytorium RP.
Operatorem wysyłek w latach 2026-2035 ma być Poczta Polska. Paszporty będą odpowiednio zabezpieczone, a ich dystrybucją zajmą się przeszkoleni pracownicy - wyjaśnia MSWiA.
Nowy wzór paszportu w 2029 roku
W komunikacie czytamy, że specjalny zespół roboczy pracuje nad nowym paszportem, który ma obowiązywać od 2029 roku. Wraz z nim zostaną wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia, m.in. powtórzony wizerunek posiadacza na pierwszej stronie. Dokument ma liczyć 32 strony zamiast dotychczasowych 40.
Wprowadzenie nowego wzoru zbiegnie się z modernizacją maszyn w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, co ma pozwolić na optymalizację kosztów. Nowe paszporty mają być wydawane od stycznia 2029 roku.