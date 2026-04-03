Paszport wyślą bezpośrednio do domu

MSWiA tłumaczy, że głównym celem prac nad zmianą ustawy o dokumentach paszportowych jest usprawnienie procesu ich wydawania. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, obywatele nie będą musieli udawać się do urzędu, aby odebrać dokument. Paszport zostanie wysłany do odbiory pod adres podany podczas składania wniosku o wyrobienie dokumentu.

Usługa przesyłki kurierskiej ma być dostępna, za dodatkową opłatą, dla osób przebywających na terytorium RP.

Operatorem wysyłek w latach 2026-2035 ma być Poczta Polska. Paszporty będą odpowiednio zabezpieczone, a ich dystrybucją zajmą się przeszkoleni pracownicy - wyjaśnia MSWiA.

Nowy wzór paszportu w 2029 roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało także o zmianach w kontekście wzoru paszportu.

W komunikacie czytamy, że specjalny zespół roboczy pracuje nad nowym paszportem, który ma obowiązywać od 2029 roku. Wraz z nim zostaną wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia, m.in. powtórzony wizerunek posiadacza na pierwszej stronie. Dokument ma liczyć 32 strony zamiast dotychczasowych 40.

Wprowadzenie nowego wzoru zbiegnie się z modernizacją maszyn w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, co ma pozwolić na optymalizację kosztów. Nowe paszporty mają być wydawane od stycznia 2029 roku.

