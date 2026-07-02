Ile wynosi świadczenie z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną?

W najnowszym komunikacie ZUS informuje, że wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci można składać już od 1 lipca do końca listopada br.

Rodzice i opiekunowie, bez względu na dochody i sytuację zawodową, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

ZUS tłumaczy, że świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat - w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego - czytamy w komunikacie na stronie zus.pl.

W ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł - poinformowano.

Jak złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie - przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia - wskazuje ZUS.

Należy sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

Eksperci z ZUS dodają, że cudzoziemiec spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osoby objęte umową wystąpienia) oraz obywatel Ukrainy ze statusem UKR, który mieszka z dzieckiem na terenie Polski, uzyska prawo do świadczenia, jeśli był aktywny zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

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