Czym jest PSZOK i co powinno tam trafić?

Ponad rok temu wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu tekstylia, odzież, obuwie, które należy oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden taki punkt na swoim terenie.

Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa - Ministerstwo Klimatu i Środowiska dopuszcza wyrzucanie niektórych tekstyliów do kontenerów na odpady zmieszane. Z czego wynika ten wyjątek?

"Zanieczyszczone, zużyte materiały, które były wykorzystywane np. do sprzątania, można w incydentalnych przypadkach wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane, ponieważ nie nadają się do recyklingu i mogą zostać wykorzystane np. na cele energetyczne" - przekazał resort Polskiej Agencji Prasowej.

Należy pamiętać, że np. ściereczki do sprzątania, które zamierzamy wyrzucić do odpadów zmieszanych, nie mogą być zabrudzone środkami chemicznymi czy olejami. W innym przypadku każdorazowo powinny trafić do PSZOK-u.

Od stycznia ubiegłego roku gminy mają ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży Adam Burakowski East News

Szarek kontenery alternatywą dla PSZOK w Gdyni?

Resort klimatu zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi.

Niedawno w Warszawie uruchomiono tzw. dzielnie, czyli ogólnodostępne miejsca wymiany przedmiotów codziennego użytku, m.in. ubrań i tekstyliów.

Z kolei władze Gdyni zdecydowały się na inne rozwiązanie, które również może stanowić atrakcyjną alternatywę dla PSZOK.

W tym portowym mieście ustawiono 300 szarych pojemników, przeznaczonych wyłącznie na odzież i tekstylia nadające się do ponownego użycia. Dzięki temu mieszkańcy mogą w prosty sposób oddać ubrania, obuwie, tekstylia domowe (pościel, koce, zasłony), akcesoria (torby, plecaki) oraz maskotki - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Koszt funkcjonowania systemu w skali roku wyniesie 118 080 zł i obejmie pełną obsługę logistyczną, serwis pojemników oraz zagospodarowanie zebranych tekstyliów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki temu odzieży i tekstyliów będzie można pozbyć się wygodnie i ekologicznie.

W sierpniu ubiegłego roku miasto wprowadziło pilotażowy program, podczas którego w 10 lokalizacjach zebrano ponad 55 ton odzieży i tekstyliów. Ponad 70 proc. zebranej odzieży trafiło do drugiego obiegu. Dzięki zebranym doświadczeniom miasto może teraz wprowadzić system zbiórki odzieży i tekstyliów, który obejmie całe miasto i ułatwi mieszkańcom oddawanie rzeczy nadających się do ponownego użycia - tłumaczą władze Gdyni.

