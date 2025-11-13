Pozasądowy rozwód - przyjęto projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (projekt deregulacyjny), przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. To duży krok do wprowadzenia nowych przepisów, które pozwalałyby na dokonywanie szybkich rozwodów bez udziału sądu.

Resort sprawiedliwości wskazuje, że przyjęcie rozwiązania w postaci dokonywania rozwodów przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, wpłynęłoby na odciążenie sądów od tego rodzaju spraw.

Rozwód przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego byłby możliwy po spełnieniu odpowiednich warunków. Przede wszystkim małżonkowie powinni być zgodni w sprawie rozwiązania małżeństwa i pozostawać w związku małżeński co najmniej rok. Rozwód pozasądowy będzie udzielany, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, nie toczy się między nimi sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa, oboje są obywatelami polskimi lub - w przypadku różnych obywatelstw - mają miejsce zamieszkania w Polsce.

Ponadto rozwód przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego będzie możliwy, gdy małżonkowie nie mają wspólnych, małoletnich dzieci.

Dwa etapy rozwodu pozasądowego. Na czym polegają?

Procedura rozwodu pozasądowego, jeśli nowe regulacje wejdą w życie, będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich polega na tym, że małżonkowie muszą wspólnie udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Tam składają pisemne zapewnienia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, które potwierdzają spełnienie warunków rozwodu pozasądowego. Zapewnienia te są ważne przez 6 miesięcy.

W drugim etapie małżonkowie, po upływie co najmniej miesiąca od złożenia zapewnień, będą zobowiązani ponownie wspólnie udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego, ale niekoniecznie tego samego, co poprzednio. Wówczas powinni złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia woli o rozwiązaniu małżeństwa oraz oświadczenia w tej sprawie - tłumaczy resort sprawiedliwości.

Kierownik urzędu stanu cywilnego będzie weryfikował spełnienie warunków rozwodu pozasądowego i dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Będzie mógł także odmówić rozwodu.

Wysokość opłaty skarbowej za całość postępowania została ustalona w tej samej kwocie, co opłata od pozwu o rozwód lub separację, zatem na poziomie ok. 620 zł.

W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie unieważnienie rozwodu pozasądowego na skutek orzeczenia sądu. Do okoliczności tych zaliczono określone wady oświadczeń woli małżonków występujące przy wyrażaniu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego woli rozwiązania małżeństwa, jak również ujawnienie, że w chwili wyrażania tej woli małżonkowie mieli wspólne małoletnie dzieci.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

"Ewa gotuje": Rosół na jagnięcinie Polsat