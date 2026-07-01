Rusza portal eLicytacje KAS

Krajowa Administracja Skarbowa w najnowszym komunikacie informuje, że portal eLicytacje KAS ułatwi szerokiemu gronu odbiorców dostęp do obwieszczeń o sprzedażach w trybie licytacji, przetargu ofert i sprzedaży z wolnej ręki.

Portal eLicytacje KAS ruszył w środę 1 lipca, a urzędy skarbowe będą w nim zamieszczać wszystkie obwieszczenia o dokonywanych sprzedażach w trybie licytacji, przetargu ofert czy sprzedaży z wolnej ręki.

Dodano, że sprzedaże egzekucyjne prowadzone są przez 366 urzędów skarbowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Portal został uruchomiony na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki, zgodnie z przepisami Ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Portal eLicytacje KAS umożliwi:

udział w licytacjach online i zakup zajętych przez KAS ruchomości (m. in. pojazdów), papierów wartościowych oraz nieruchomości,

przeglądanie obwieszczeń o licytacjach tradycyjnych,

wgląd w zapowiedzi o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

W oficjalnym komunikacie czytamy, że 1 lipca na portalu zostaną opublikowane pierwsze ogłoszenia dotyczące sprzedaży organizowanej przez urzędy skarbowe w ramach egzekucji.

Z kolei 21 lipca na portalu pojawią się pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki - na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji: "kup teraz".

Serwis posiada wyszukiwarkę, umożliwiającą przeszukanie bazy sprzedawanych ruchomości, papierów wartościowych i nieruchomości, według wielu kryteriów. Wyszukiwarka daje możliwość ustawienia specjalnych filtrów i ograniczenia przeszukiwania do konkretnej lokalizacji.

Ponadto użytkownicy podczas wyszukiwania ofert będą mogli określić kategorie przedmiotów np. pojazdów (samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, pojazdy budowlane, przyczepy, pojazdy rolnicze, motocykle i quady). W przypadku maszyn i narzędzi będą mogli zawęzić wyszukiwanie do podkategorii (przemysłowe, rolnicze, budowlane, pozostałe).

Osoby korzystające z portalu eLicytacje KAS będą mogły bezgotówkowo zapłacić za zakup i wpłacić wadium 123RF/PICSEL

Co będzie można kupić na portalu eLicytacje KAS?

Za pośrednictwem portalu eLicytacje KAS będzie można kupić wszystkie ruchomości i nieruchomości, które nie są wyłączone spod egzekucji, np.: biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe.

Na portalu będą również sprzedawane domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe.

Użytkownicy będą mogli bezgotówkowo zapłacić za zakup i wpłacić wadium. Wprowadzenie nowoczesnych bezgotówkowych form zapłaty, które wyeliminuje konieczność wpłat gotówkowych, ułatwi dokonywanie płatności i zwiększy bezpieczeństwo obrotu - poinformowano.

Kto może dołączyć do elektronicznej sprzedaży na portalu eLicytacje KAS?

Krajowa Administracja Skarbowa wyjaśnia, że z elektronicznej sprzedaży może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada profil użytkownika w portalu eLicytacje KAS i wyraziła zgodę na doręczenia pism drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w eUrzędzie Skarbowym oraz nie jest:

zobowiązanym lub jego reprezentantem - czyli osobą, której rzeczy są przedmiotem sprzedaży,

właścicielem lub ostatnim właścicielem sprzedawanej ruchomości lub prawa majątkowego, którego sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa,

osobą występującą w charakterze urzędowym,

pracownikiem organu egzekucyjnego prowadzącego sprzedaż, jego małżonkiem lub dzieckiem,

osobą, która przekazała zajętą ruchomość lub prawo majątkowe na rzecz Skarbu Państwa, jego małżonkiem lub dzieckiem,

osobą, która straciła prawo do ponownego udziału w sprzedaży tej samej rzeczy.

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