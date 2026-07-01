Ruszył serwis aukcyjny rzeczy zajętych przez skarbówkę. Co można kupić?
Resort finansów uruchomił portal eLicytacje KAS, który umożliwia dostęp on-line w jednym miejscu do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe. Na portalu, który wystartował 1 lipca, będzie można kupić ruchomości (m.in. pojazdy), papiery wartościowe i nieruchomości.
Rusza portal eLicytacje KAS
Krajowa Administracja Skarbowa w najnowszym komunikacie informuje, że portal eLicytacje KAS ułatwi szerokiemu gronu odbiorców dostęp do obwieszczeń o sprzedażach w trybie licytacji, przetargu ofert i sprzedaży z wolnej ręki.
Portal eLicytacje KAS ruszył w środę 1 lipca, a urzędy skarbowe będą w nim zamieszczać wszystkie obwieszczenia o dokonywanych sprzedażach w trybie licytacji, przetargu ofert czy sprzedaży z wolnej ręki.
Dodano, że sprzedaże egzekucyjne prowadzone są przez 366 urzędów skarbowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Portal został uruchomiony na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki, zgodnie z przepisami Ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Portal eLicytacje KAS umożliwi:
- udział w licytacjach online i zakup zajętych przez KAS ruchomości (m. in. pojazdów), papierów wartościowych oraz nieruchomości,
- przeglądanie obwieszczeń o licytacjach tradycyjnych,
- wgląd w zapowiedzi o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.
W oficjalnym komunikacie czytamy, że 1 lipca na portalu zostaną opublikowane pierwsze ogłoszenia dotyczące sprzedaży organizowanej przez urzędy skarbowe w ramach egzekucji.
Z kolei 21 lipca na portalu pojawią się pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki - na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji: "kup teraz".
Serwis posiada wyszukiwarkę, umożliwiającą przeszukanie bazy sprzedawanych ruchomości, papierów wartościowych i nieruchomości, według wielu kryteriów. Wyszukiwarka daje możliwość ustawienia specjalnych filtrów i ograniczenia przeszukiwania do konkretnej lokalizacji.
Ponadto użytkownicy podczas wyszukiwania ofert będą mogli określić kategorie przedmiotów np. pojazdów (samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, pojazdy budowlane, przyczepy, pojazdy rolnicze, motocykle i quady). W przypadku maszyn i narzędzi będą mogli zawęzić wyszukiwanie do podkategorii (przemysłowe, rolnicze, budowlane, pozostałe).
Co będzie można kupić na portalu eLicytacje KAS?
Za pośrednictwem portalu eLicytacje KAS będzie można kupić wszystkie ruchomości i nieruchomości, które nie są wyłączone spod egzekucji, np.: biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe.
Na portalu będą również sprzedawane domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe.
Użytkownicy będą mogli bezgotówkowo zapłacić za zakup i wpłacić wadium. Wprowadzenie nowoczesnych bezgotówkowych form zapłaty, które wyeliminuje konieczność wpłat gotówkowych, ułatwi dokonywanie płatności i zwiększy bezpieczeństwo obrotu - poinformowano.
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Kto może dołączyć do elektronicznej sprzedaży na portalu eLicytacje KAS?
Krajowa Administracja Skarbowa wyjaśnia, że z elektronicznej sprzedaży może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada profil użytkownika w portalu eLicytacje KAS i wyraziła zgodę na doręczenia pism drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w eUrzędzie Skarbowym oraz nie jest:
- zobowiązanym lub jego reprezentantem - czyli osobą, której rzeczy są przedmiotem sprzedaży,
- właścicielem lub ostatnim właścicielem sprzedawanej ruchomości lub prawa majątkowego, którego sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa,
- osobą występującą w charakterze urzędowym,
- pracownikiem organu egzekucyjnego prowadzącego sprzedaż, jego małżonkiem lub dzieckiem,
- osobą, która przekazała zajętą ruchomość lub prawo majątkowe na rzecz Skarbu Państwa, jego małżonkiem lub dzieckiem,
- osobą, która straciła prawo do ponownego udziału w sprzedaży tej samej rzeczy.