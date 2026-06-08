Ruszy nowy, rządowy program turystyczny

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o planach wdrożenia programu o nazwie "Czek Turystyczny", na który zostanie przeznaczone 6 mln zł. Środki będą wydane m.in. na dofinansowanie pobytów turystycznych.

Jak wyjaśnia resort - konflikt w Ukrainie wywarł istotny, pośredni wpływ na sektor turystyczny w wybranych regionach Polski, w szczególności na obszarach przygranicznych oraz regionach postrzeganych jako mniej stabilne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

W związku z tym program skierowany jest do regionów, które w wyniku wskazanego konfliktu ponoszą szkody finansowe związane ze spadkiem ruchu turystycznego, ograniczeniem inwestycji, pogorszeniem wizerunku oraz zmniejszeniem dochodów lokalnych przedsiębiorców.

"Ponieważ akcja organizowana jest z myślą o wschodzie Polski, jej inicjatorzy przewidują, że do konkursu o pieniądze z ministerstwa staną organizacje turystyczne reprezentujące cztery województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. (...) Jak wyjaśniał wcześniej Raś, w rozmowach z marszałkami czterech województw ustalił bowiem taki parytet - ministerstwo wyłoży pieniądze, ale pod warunkiem, że samorząd da drugie tyle ze swojego budżetu. Wszyscy przystali na tę ofertę" - poinformowała "Rzeczpospolita".

Czek będzie generowany za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego lub aplikacji, która umożliwi weryfikację uprawnień uczestników oraz wygenerowanie indywidualnego kodu. Rezerwacji pobytu uczestnicy będą dokonywać samodzielnie bezpośrednio w obiektach hotelarskich biorących udział w programie - wskazano w komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ile wyniesie wartość czeku i kto może skorzystać?

"Czek Turystyczny" będzie miał formę jednorazowego elektronicznego kodu o wartości od 300 do 600 zł. Dopłata będzie mogła zostać wykorzystana wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące minimum dwa noclegi w obiektach uczestniczących w programie. Czek nie będzie podlegał wymianie na gotówkę i będzie można wykorzystać go tylko raz.

Program będzie realizowany na terenie Polski od września do listopada 2026 roku i będą mogli z niego skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia oraz osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.

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Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL