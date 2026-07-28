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Rząd dopłaci do wakacji seniorów. Wyjazdy będą możliwe już za miesiąc

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Już za nieco ponad miesiąc będzie można skorzystać z rządowego programu o nazwie "Czek Turystyczny", który ma formę jednorazowego elektronicznego kodu o wartości od 300 do 600 zł. Kto może uzyskać takie dofinansowanie do wypoczynku, od kiedy zacznie ono obowiązywać i gdzie zrealizować bon?

Starsza kobieta z siwymi włosami, w jasnej kamizelce i różowej koszuli, trzyma aparat wśród krzewów w parku.
Czek turystyczny dostępny będzie m.in. dla osób, które skończyły 60 lat123RF/PICSEL

Czym jest program "Czek turystyczny"?

W maju br. resort sportu poinformował o uruchomieniu programu "Czek Turystyczny", który wedle założeń ma odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych i regionów, które odnotowały spadek liczby turystów, ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie wizerunku w związku z sytuacją geopolityczną.

Na realizację programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało 6 mln zł. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie pobytów turystycznych, a także na działania promujące regiony objęte wsparciem oraz obsługę systemu programu.

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Czek Turystyczny" będzie miał formę jednorazowego elektronicznego kodu o wartości od 300 do 600 zł. Dopłata będzie mogła zostać wykorzystana wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące minimum dwa noclegi w obiektach uczestniczących w programie. Czek nie będzie podlegał wymianie na gotówkę i będzie można wykorzystać go tylko raz.

Minister Sportu i Turystyki dokonał rozstrzygnięcia programu, przyznając dofinansowanie w wysokości 6 mln zł dla czterech złożonych ofert. Wobec tego czek będzie można zrealizować z wyznaczonych podmiotach w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

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drewniana kładka prowadzi przez zielone łąki pokryte żółtymi kwiatami i biegnie nad podmokłym terenem, w tle rozległa równina, chmury na niebie sugerują zbliżającą się zmianę pogody
Czek turystyczny będzie można zrealizować m.in. na PodlasiuAll Rights Reserved.123RF/PICSEL

Kto i kiedy będzie mógł zrealizować skorzystać z dopłaty?

Ministerstwo Sportu i Turystyki wyjaśnia, że czek będzie generowany za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego lub aplikacji, która umożliwi weryfikację uprawnień uczestników oraz wygenerowanie indywidualnego kodu.

- Do 1 września wymagane jest przygotowanie i uruchomienie platformy obsługi czeków, natomiast czas po 30 listopada przeznaczony jest na ostateczne rozliczenie powierzonego zadania - poinformowało Interię Biuro Komunikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rezerwacji pobytu uczestnicy będą dokonywać samodzielnie bezpośrednio w obiektach hotelarskich biorących udział w programie. Czek będzie można zrealizować od 1 września do końca listopada br.

Z programu będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia oraz osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.

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