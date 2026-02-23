Salmonella na jajkach. Wydano pilne ostrzeżenie. Ryzyko poważnego zatrucia
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Mowa w nim o wykryciu obecności bakterii salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj. "Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem" - dodaje GIS.
Uwaga na jaja z salmonellą
GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj określonych poniżej. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: 10 Świeżych jaj
Kod na skorupce: 3PL08121309
Najlepiej spożyć przed: 02.03.2026
Kod kreskowy: 5 907808 019942
Producent: Zakład Pakowania Jaj, A.A. Kałużni, Przyczyna Dolna 63B, 67-400 Wschowa
GIS dodaje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził kontrolę 20 lutego 2026 r. Zakładu Pakowania Jaj, A.A. Kałużni, w toku której w pomieszczeniach produkcyjnych sortowni/pakowni jaj oraz pomieszczeń magazynowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Podmiot wykonuje badania czystościowe z taśm wlotowych, rolek, stołów, narożników (wyniki zgodne). Prowadzone są również badania jaj z pakowni (wyniki zgodne) - czytamy w komunikacie.
GIS apeluje do konsumentów
Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.