Salmonella na jajkach. Wydano pilne ostrzeżenie. Ryzyko poważnego zatrucia

Łukasz Piątek

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Mowa w nim o wykryciu obecności bakterii salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj. "Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem" - dodaje GIS.

Brązowe jajka ułożone w plastikowym pojemniku w lodówce, w tle na półkach widoczne pojemniki z żywnością i słoiczki.
Na powierzchni skorupek jaj jednego z producentów wykryto Salmonellę123RF/PICSEL

Uwaga na jaja z salmonellą

GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj określonych poniżej. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: 10 Świeżych jaj

Kod na skorupce: 3PL08121309

Najlepiej spożyć przed: 02.03.2026

Kod kreskowy: 5 907808 019942

Producent: Zakład Pakowania Jaj, A.A. Kałużni, Przyczyna Dolna 63B, 67-400 Wschowa

Opakowanie jajek z nadrukowanym zdjęciem sałatki składającej się z plasterków jajek na twardo, pomidorów, ogórków i liści sałaty, otoczone kolorowymi napisami reklamowymi gwarantującymi świeżość i jakość produktu.
GIS wydał ostrzeżenie publiczne, dotyczące żywnościINTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS dodaje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził kontrolę 20 lutego 2026 r. Zakładu Pakowania Jaj, A.A. Kałużni, w toku której w pomieszczeniach produkcyjnych sortowni/pakowni jaj oraz pomieszczeń magazynowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Podmiot wykonuje badania czystościowe z taśm wlotowych, rolek, stołów, narożników (wyniki zgodne). Prowadzone są również badania jaj z pakowni (wyniki zgodne) - czytamy w komunikacie.

GIS apeluje do konsumentów

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

