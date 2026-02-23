GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto s almonella spp. na powierzchni skorupek jaj określonych poniżej. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego .

GIS dodaje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził kontrolę 20 lutego 2026 r. Zakładu Pakowania Jaj, A.A. Kałużni, w toku której w pomieszczeniach produkcyjnych sortowni/pakowni jaj oraz pomieszczeń magazynowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Podmiot wykonuje badania czystościowe z taśm wlotowych, rolek, stołów, narożników (wyniki zgodne). Prowadzone są również badania jaj z pakowni (wyniki zgodne) - czytamy w komunikacie.