Kiedy sąsiad może wejść na twoją nieruchomość?

Podczas prowadzenia prac budowlanych lub remontowych na danej działce, zdarzają się sytuacje, kiedy niezbędne jest wkroczenie na sąsiadującą posesję, ponieważ nie da się zrealizować danego etapu prac np. z uwagi na niewystarczającą ilość terenu. Mowa m.in. o przypadkach rozstawienia rusztowania czy też przeprowadzenia niezbędnych prac ziemnych.

Od 27 lutego br. obowiązują nowe regulacje dotyczące wstępu na czyjąś posesję celem przeprowadzenia prac budowlanych na sąsiadującej działce. Otóż art. 47 ustawy Prawo budowlane wskazuje, że: "Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu".

W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa powyżej, organ administracji architektoniczno-budowlanej - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Od 27 lutego br. obowiązują nowe regulacje dotyczące wstępu na cudze nieruchomości w przypadku przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Obowiązki sąsiada po zakończeniu prac na twojej działce

Przepisy chronią właściciela nieruchomości czy posesji, z której korzystał sąsiad przeprowadzający prace remontowe lub budowlane. Po zakończeniu prac inwestor, czyli sąsiad, jest zobowiązany do naprawienia wszelkiego rodzaju szkód na działce, które powstały w wyniku jego działań, usunięcia urządzeń lub konstrukcji, a mowa np. o rusztowaniu.

Ponadto właściciel posesji może otrzymać od inwestora rekompensatę za wkroczenie na jego działkę, ale należy podkreślić, że taka sytuacja nie jest regulowana przepisami. Rekompensata jest możliwa wyłącznie na drodze obustronnego porozumienia cywilnego np. przed rozpoczęciem prac.

Rzecz jasna w sytuacji, gdy na skutek zajęcia naszej posesji przez sąsiada przeprowadzającego prace budowlane doszło np. do zniszczenia ogrodzenia lub roślinności, mamy prawo żądać naprawienia szkód m.in. w postaci rekompensaty.

Pizza z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Nie mieli wtedy pomidorów i mozzarelli © 2026 Associated Press