Jaka będzie pogoda w weekend?

W piątek przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach kraju lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 10 st. C na wschodzie i nad morzem, ok. 16 st. C w centrum kraju i na zachodzie, do 18 st. C miejscami na Kujawach. Niższe wartości na Podhalu, tam ok. 9 st. C - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam również miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie nawet burze. Na pozostałym obszarze Polski powinno być pogodnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na północy, ok. 16 st. C w centrum. Najcieplej, bo do 20 st. C będzie na południu. Nad samym morzem od 9 st. C do 12 st. C.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu regionach mogą pojawić się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, w górach śniegu - wskazuje IMGW.

Niestety zrobi się zdecydowanie chłodniej. Termometry wskażą od 7 st. C na północy, ok. 10 st. C we wschodniej połowie kraju, do 13 st. C na południowym zachodzie, z kolei nad morzem lokalnie 5 st. C.

W przyszłym tygodniu temperatura nie przekroczy 16 st. C

Jest szansa na poprawę pogody w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Nad resztą kraju powinno być pogodnie. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 12 st. C. Nieco cieplej będzie na zachodzie cieplej, tam do 15 st. C.

We wtorek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie mogą pojawić się miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 7 st. C na północy, ok. 12 st. C w centrum i na wschodzie, do 16 st. C na zachodzie - prognozuje IMGW.

W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach w kraju pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Znowu odczujemy duże ochłodzenie, bowiem w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 5 st. C na północy, ok. 8 st. C w centrum i na wschodzie, do 11 st. C na zachodzie.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie kraju z rozpogodzeniami - informuje IMGW. Przelotne opady deszczu głównie we wschodniej połowie Polski. w obszarach podgórskich należy spodziewać się deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Temperatura maksymalna od 5 st. C na krańcach północnych i Podhalu, ok. 10 st. C na przeważającym obszarze, do 12 st. C na zachodzie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

