Seniorzy będą mogli się przenieść się do wygodniejszych mieszkań

Rząd pracuje nad nowymi regulacjami, które - jak wskazano w uzasadnieniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów - mają na celu wprowadzenie instrumentu prawnego łagodzącego problem ograniczeń seniorów wynikających z niedostępności ich mieszkań znajdujących się na wyższych kondygnacjach budynków.

Mowa o osobach będących tzw. więźniami czwartego piętra, czyli lokatorami zmagającymi się z ograniczeniami ruchowymi, dla których problemy w poruszaniu się, m.in. w zakresie pokonywania schodów, są znaczące.

W wielu przypadkach dla takich osób uwięzionych w mieszkaniach bez wind wykonywanie zwykłych, codziennych czynności jak np. wyjście do sklepu staje się niemożliwe, a w skrajnych przypadkach prowadzi do izolacji społecznej.

"W związku z tym celem projektowanych zmian jest zapewnienie tym osobom starszym dostępu do lokali pozbawionych tej bariery, co pozwoli na poprawę jakości ich życia i umożliwi im dłuższe zachowanie niezależności w miejscu zamieszkania bez konieczności pobytu w odpowiednich placówkach opieki instytucjonalnej, np. domach pomocy społecznej" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Jedno z najważniejszych założeń pozwala na to, by osoby starsze zamieszkujące we własnych mieszkaniach mogły zawrzeć z gminą umowę najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy pod warunkiem jednoczesnego wynajęcia gminie mieszkania, w którym dotychczas zamieszkiwały.

Lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wynajmowany w ramach umowy najmu senioralnego będzie musiał być dostępny dla osób starszych.

Gmina będzie mogła podnajmować od osoby starszej mieszkanie stanowiące jej własność, natomiast stan prawny własności mieszkania osoby starszej nie ulegnie zmianie, tzn. że pozostanie jej własnością.

Obecnie w Polsce blisko 9,9 mln osób to właśnie osoby starsze (czyli zgodnie z projektowanym art. 2 ust. 1 pkt 14 zmienianej ustawy - osoby w wieku 60 lat i więcej), co stanowi 26,3 proc. ludności Polski. Według prognozy GUS udział takich osób w ogóle ludności Polski w roku 2050 stanowić ma około 40 proc. - dodano.

Kto będzie mógł skorzystać z tzw. najmu senioralnego?

Do projektu ustawy wprowadzono istotne zmiany

W kontekście poprzedniej wersji projektu ustawy pojawiło się sporo uwag, dlatego opracowano drugi projekt.

Jak tłumaczy "Rzeczpospolita": "Początkowo z nowych możliwości mogła skorzystać wyłącznie samotna osoba starsza, która samodzielnie zamieszkiwała lokal znajdujący się na czwartym piętrze lub wyżej. Po zmianach nowe narzędzie będzie przysługiwać także seniorowi prowadzącemu dwuosobowe gospodarstwo domowe z małżonkiem, rodzeństwem oraz starszym zstępnym. W efekcie propozycja uwzględnia bardziej złożone, rzeczywiste układy rodzinne".

Kolejna, istotna zmiana dotyczy samego mieszkania. "Pierwsza wersja projektu zakładała jedynie, że musi ono znajdować się na czwartym piętrze lub wyżej, budynek nie może być wyposażony w windę, a sam lokal powinien nadawać się do zamieszkania. Po zmianach doprecyzowano, że mieszkanie oddawane gminie ma być wolne od hipotek i roszczeń wpisanych do księgi wieczystej. Wskazano również, że lokal oferowany seniorowi przez gminę powinien znajdować się na pierwszej kondygnacji lub mieć dostęp do windy" - czytamy w serwisie rp.pl.

