Ser i szynka pilnie wycofane ze sklepów w Polsce. Nie spożywaj, wyrzuć

Sieć sklepów Carrefour wydała komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży dwóch produktów spożywczych - szynki i sera. W artykułach stwierdzono obecność groźnej bakterii - Listerii monocytogenes. Konsumenci posiadający produkty opisane w ostrzeżeniu, nie powinni ich spożywać pod żadnym pozorem.