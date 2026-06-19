Ser i szynka pilnie wycofane ze sklepów w Polsce. Nie spożywaj, wyrzuć

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Carrefour wydała komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży dwóch produktów spożywczych - szynki i sera. W artykułach stwierdzono obecność groźnej bakterii - Listerii monocytogenes. Konsumenci posiadający produkty opisane w ostrzeżeniu, nie powinni ich spożywać pod żadnym pozorem.

Rząd czerwonych i srebrnych wózków sklepowych przed wejściem do sklepu Carrefour na tle niebieskiej fasady.
Sieć Carrefour wydała komunikat ws. produktów wycofanych ze sprzedażyAndrzej KulpitaEast News

Carrefour pilnie wycofuje ze sprzedaży ser i szynkę

Przedstawiciele sieci Carrefour poinformowali o potrzebie wycofania ze sprzedaży tartego sera twardego oraz szynki gotowanej w plastrach. We wskazanych w alercie artkułach spożywczych stwierdzono obecność groźnej bakterii Listerii monocytogenes.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

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Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: MC SER TWARDY 40g TARTY

Producent: TMT SP.Z O.O.

Kod kreskowy: 5905784309415

Numer weterynaryjny zakładu: PL 20621601 UE

Nr partii: 04835/26 z terminem do: 17.07.2026

Nr partii: 04834/26 z terminem do: 11.07.2026

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Nazwa produktu: PG SZYNKA GOTOWANA W PLASTRACH 100g

Producent: FARMY ROZTOCZA SP.Z O.O.

Kod kreskowy: 5905784311098

Numer weterynaryjny zakładu: PL 06020201 WE

Nr partii: 1000-153

Termin przydatności do spożycia: 19.06.2026

Carrefour apeluje do klientów

Osoby będące w posiadaniu produktów opisanych w komunikacie nie powinny ich spożywać. Wskazane artykuły należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Carrefour.

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