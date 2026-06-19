Ser i szynka pilnie wycofane ze sklepów w Polsce. Nie spożywaj, wyrzuć
Sieć sklepów Carrefour wydała komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży dwóch produktów spożywczych - szynki i sera. W artykułach stwierdzono obecność groźnej bakterii - Listerii monocytogenes. Konsumenci posiadający produkty opisane w ostrzeżeniu, nie powinni ich spożywać pod żadnym pozorem.
Carrefour pilnie wycofuje ze sprzedaży ser i szynkę
Przedstawiciele sieci Carrefour poinformowali o potrzebie wycofania ze sprzedaży tartego sera twardego oraz szynki gotowanej w plastrach. We wskazanych w alercie artkułach spożywczych stwierdzono obecność groźnej bakterii Listerii monocytogenes.
Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.
Szczegóły dotyczące produktów:
Nazwa produktu: MC SER TWARDY 40g TARTY
Producent: TMT SP.Z O.O.
Kod kreskowy: 5905784309415
Numer weterynaryjny zakładu: PL 20621601 UE
Nr partii: 04835/26 z terminem do: 17.07.2026
Nr partii: 04834/26 z terminem do: 11.07.2026
Nazwa produktu: PG SZYNKA GOTOWANA W PLASTRACH 100g
Producent: FARMY ROZTOCZA SP.Z O.O.
Kod kreskowy: 5905784311098
Numer weterynaryjny zakładu: PL 06020201 WE
Nr partii: 1000-153
Termin przydatności do spożycia: 19.06.2026
Carrefour apeluje do klientów
Osoby będące w posiadaniu produktów opisanych w komunikacie nie powinny ich spożywać. Wskazane artykuły należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Carrefour.