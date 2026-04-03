Uwaga na ser z groźną bakterią

Firma Kaufland w porozumieniu z producentem Agrona sp. z o.o. sp. k. dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofała ze sprzedaży ser. Podczas rutynowej kontroli wykryto bakterie z gatunku Listeria monocytogenes w kilku partiach produktu.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Produkty były dostępne w sprzedaży wyłącznie w sieci sklepów Kaufland. Firma natychmiast zareagowała i wycofała produkty ze sprzedaży. Firma Kaufland wraz z producentem Agrona sp. z o.o. sp. k. przeprasza wszystkich klientów za zaistniałe niedogodności - poinformowano w komunikacie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: K-Stąd Takie Dobre! Rolada Ustrzycka 400 g

Kod EAN: 4047905008454

Numer partii: W062/A lub W062/B lub W062/C

Termin przydatności do spożycia: 03.06.2026

Producent: Agrona sp. z o.o. sp. k., ul. Szkolna 23, 19-100 Mońki

Sieć Kaufland wycofuje ze sprzedaży ser

Kaufland apeluje do konsumentów

Produkty można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup. Osoby posiadające ser wskazany w komunikacie, nie powinny go spożywać.

