Sieć apeluje o zaprzestanie noszenia kurtki. "Odporność na promieniowanie"
Sieć sklepów Decathlon apeluje do konsumentów o zaprzestanie użytkowania kurtki przeciwdeszczowej i pilny zwrot wadliwego produktu. Kurtka została wycofana ze sprzedaży, a w komunikacie wyjaśniono powody takiej decyzji.
Sieć Decathlon wycofuje ze sprzedaży kurtkę przeciwdeszczową
Decathlon w najnowszym komunikacie informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży produktu w postaci kurtki przeciwdeszczowej DISC EN17353, model 8788239, CC:344897, item:4781716, kod EAN (01)03583787292730(21) Van Ryse.
Wskazano, że kurtka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w zakresie barwy po badaniu odporności na promieniowanie świetlne co stwarza ryzyko, że użytkownik kurtki poruszający się po drodze może być słabo widoczny. To z kolei może prowadzić do zdarzenia drogowego oraz skutkować odniesieniem obrażeń przez użytkownika".
Komunikat opublikowano w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - dodaje sieć Decathlon.
Decathlon apeluje do klientów
Osoby posiadające kurtkę wskazaną w komunikacie, nie powinny jej używać. Produkt należy zwrócić do najbliższego sklepu Decathlon celem odzyskania pełnej kwoty zakupu.
"Prosimy o przekazanie informacji o wycofaniu tych produktów, w szczególności, jeśli wiadomo, że produkt objęty wycofaniem został podarowany, pożyczony lub odsprzedany innej osobie" - dodaje sieć.