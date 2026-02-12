Spis treści: Nowy, niższy limit na wypłatę gotówki przez BLIK-a w bankomatach Euronet Dlaczego Euronet Polska wprowadza nowe limity?

Nowy, niższy limit na wypłatę gotówki przez BLIK-a w bankomatach Euronet

Jeszcze przez kilka dni będzie obowiązywał standardowy limit dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK w bankomatach Euronet, który wynosi 800 zł. Zostanie on drastycznie zmniejszony do 200 zł już od 19 lutego i jak zaznacza Euronet - ma obowiązywać do odwołania.

Limit nie obejmie jednak urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków. Ponadto pozostałe zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK pozostają bez zmian.

"Jednocześnie przypominamy, że Euronet Polska nie nalicza żadnych opłat za wypłaty gotówki kodem BLIK, ani za wypłaty realizowane kartami wydanymi w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Należy zaznaczyć, że wprowadzenie nowego limitu nie oznacza, że konsumenci nie będą mogli wypłacić w ten sposób większych kwot. Jeśli zajdzie potrzeba wypłacenia w bankomacie Euronet poprzez BLIK-a np. 600 zł, nadal będzie to możliwe, z tą różnicą, że wymagane będzie przeprowadzenie trzech operacji z wypłatą po 200 zł każda i podanie trzykrotnie różnych kodów BLIK.

W czerwcu 2024 r. Euronet Polska prowadziło jednodniowy protest, obniżając limit krajowej wypłaty gotówki do 200 zł Dawid Wolski East News

Dlaczego Euronet Polska wprowadza nowe limity?

Euronet Polska tłumaczy, że wprowadzenie zmiany limitu dla wypłaty gotówki realizowanych kodem BLIK jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje.

Przedstawiciele sieci dodają, że obecnie - zgodnie z publicznie dostępnymi analizami, są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą.

"Pomimo licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce, stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (BLIK) dla wypłat kodem BLIK pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów" - wskazano w komunikacie Euronet Polska.

W czerwcu 2024 r. Euronet przeprowadził jednodniową akcję protestacyjną. Jak wówczas wyjaśniała firma - akcję mającą na celu zwrócenie uwagi konsumentów, decydentów oraz partnerów biznesowych na obecną sytuację operatorów bankomatów w Polsce.

Obniżono wówczas limit krajowej wypłaty gotówki do 200 zł podczas jednej transakcji, wskazując, że: "VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (BLIK) nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce". Na ekranach bankomatów pojawiły się wtedy grafiki informujące o proteście.

