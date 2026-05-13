Na co zwracać uwagę wybierając oliwę?

Eksperci z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zaznaczają, że oliwa podlega szczególnym wymaganiom dotyczącym składu, nazewnictwa i znakowania, aby konsumenci mieli pewność co do jakości kupowanego produktu oraz rzetelności przekazywanych informacji.

Takie kryteria zostały uregulowane w przepisach szczegółowych, które wyraźne określają cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne oraz sposób znakowania oliwy, w tym również informacje podawane dobrowolnie.

IJHARS wyjaśnia, że w sprzedaży detalicznej mogą się znajdować tylko cztery kategorie oliwy:

oliwa najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia,

oliwa z pierwszego tłoczenia,

oliwa składająca się z rafinowanej oliwy oraz oliwy z pierwszego tłoczenia,

oliwa z wytłoczyn z oliwek.

Na etykiecie oliwy powinna znaleźć się m.in. nazwa prawna, czyli kategoria oliwy np. oliwa najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Ponadto wymagane jest zamieszczanie dodatkowych informacji dotyczących kategorii, mianowicie, np. "najwyższa kategoria oliwy uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych" - w przypadku oliwy najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia - wskazuje IJHARS.

Wybierając oliwę, warto także zwrócić uwagę na miejsce jej pochodzenia. Taka informacja jest obowiązkowa dla oliwy najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia i oliwy z pierwszego tłoczenia.

Zapis w postaci np. "Mieszanka oliw pochodzących z Unii Europejskiej" oznacza, że oliwa pochodzi z więcej niż jednego państwa członkowskiego. W przypadku pozostałych kategorii nie podaje się informacji o miejscu pochodzenia.

Kolejne szczegóły, które powinny znaleźć się na etykiecie to m.in. wartość odżywcza oliwy, warunki przechowywania, data minimalnej trwałości, nazwa lub firma i adres podmiotu odpowiedzialnego za informacje na temat żywności.

Informacjami, które można podawać dobrowolnie, są oznaczenia dotyczące smaku i zapachu.

Oliwa uznawana za jeden z najczęściej podrabianych produktów spożywczych na świecie GARO/PHANIE 123RF/PICSEL

Sprawdzili jakość handlową oliwy. Stwierdzono nieprawidłowości

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową oliwy w zakresie zgodności z przepisami i deklaracją producenta. Kontrolą objęto 50 podmiotów wprowadzających do obrotu oliwę. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 60 proc. z nich.

Cechy organoleptyczne zakwestionowano w przypadku 41,7 proc. skontrolowanych partii. Nieprawidłowości dotyczyły wad organoleptycznych a w kilku przypadkach dodatkowo braku aromatu owoców, co powodowało, że oliwa była kwalifikowana do niższej kategorii niż deklarowana w oznakowaniu - informuje IJHARS.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 10,7 proc. skontrolowanych partii. Dotyczyły one niezgodnych z przepisami parametrów lub z zadeklarowaną w oznakowaniu zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych lub wielonienasyconych.

Weryfikacja oznakowania wykazała nieprawidłowości w przypadku 44,4 proc. skontrolowanych partii - czytamy w komunikacie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W tym przypadku mowa o nieprawidłowej nazwie produktu w postaci np. użycia określenia "oliwa najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia" zamiast właściwej kategorii "oliwa z pierwszego tłoczenia".

Inspektorzy dostrzegli również brak informacji o miejscu pochodzenia oliwy, która jest obowiązkowa w przypadku oliwy najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. W niektórych oliwach stosowano niedozwolone określenia smaku i zapachu i podawano informacje o metodzie produkcji w sposób niezgodny z przepisami.

Nieprawidłowości dotyczyły także m.in. wskazywania konkretnego regionu pochodzenia, mimo że takie informacje są dozwolone wyłącznie dla oliw posiadających Chronioną Nazwę Pochodzenia (ChNP) lub Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) - przekazała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zastosowano sankcje przewidziane obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

"Wydarzenia": Taneczny korowód w Lublinie. Niezwykły polonez przeszedł przez miasto Polsat News