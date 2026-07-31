Mięso z kebabów trafiło do laboratorium

Eksperci z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w najnowszym komunikacie tłumaczą, że do badań laboratoryjnych pobrano osiem próbek kebabów wołowych (surowych wyrobów mięsnych) w kierunku identyfikacji gatunku mięsa oraz wykrycia ewentualnego zafałszowania wołowiny surowcem z bawoła.

Niezgodności wykazano w czterech próbkach (50 proc.). W przypadku trzech próbek stwierdzono niedeklarowaną obecność drobiu, a w jednej próbce wykryto mięso z bawoła wodnego.

W przypadku znakowania produktów skontrolowano osiem partii, z czego zakwestionowano pięć partii (62,5 proc.). Eksperci IJHARS mieli zastrzeżenia ws. stosowania niepełnej lub niewłaściwej nazwy środka spożywczego np. brak informacji o zastosowanej obróbce technologicznej oraz niewyszczególnienie w składzie wszystkich składników, w tym składnika złożonego - musztardy i koncentratu papryki ostrej - czytamy w komunikacie.

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Na liście zastrzeżeń znalazł się również brak precyzyjności w zakresie kraju pochodzenia. Na etykiecie partii kebabu wskazano "kraj pochodzenia surowca podstawowego: PL, GB", podczas gdy w rzeczywistości wykorzystane surowce mięsne pochodziły wyłącznie z Polski - informuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ponadto w jednym podmiocie stwierdzono stosowanie urządzeń bez prawnej kontroli metrologicznej. Z kolei dwóch skontrolowanych producentów nie dokonało zgłoszenia działalności do właściwego WIJHARS.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zastosowano sankcje wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

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IJHARS apeluje do właścicieli lokali z kebabami

Eksperci z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych tłumaczą, że w przypadku półproduktu dokumentacja powinna zawierać m.in. nazwę opisową pozwalającą na jego jednoznaczną identyfikację oraz pełny wykaz składników w kolejności malejącej według masy ich użycia z uwzględnieniem alergenów. Informacje te są niezbędne do prawidłowego informowania konsumentów w miejscu sprzedaży.

"Jeżeli kupujesz świeże mięso, zwróć uwagę na jego kraj pochodzenia. Pamiętaj, że świeże mięso nie może zawierać żadnych dodatków" - apeluje IJHARS.

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