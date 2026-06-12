Skontrolowano konserwy rybne. Szereg nieprawidłowości

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała jakość wyrobów rybnych oferowanych przez 106 podmiotów - producentów i sklepy. W większości z nich (65,1 proc.) stwierdzono nieprawidłowości - wskazano w komunikacie.

Eksperci z IJHARS tłumaczą, że ze względu na niewłaściwą teksturę, barwę, wygląd i ułożenie płatów śledziowych w opakowaniu zakwestionowano 2,7 proc. skontrolowanych partii.

W ponad jednej trzeciej (37,2 proc.) partii ujawniono nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych. Dotyczyły one m.in. niezgodności zawartości tłuszczu, białka i soli z deklaracją w wartości odżywczej, zawartości składników (np. filetów śledziowych i cebuli), postaci handlowej ryby (np. zadeklarowano "tuńczyk jednolity" przy znaczącej liczbie płatów i kawałków) oraz masy netto. Wykryto również obecność niedeklarowanego kwasu benzoesowego i jego soli - wskazano w komunikacie.

Niewłaściwe oznakowana była niemal połowa (44,9 proc.) skontrolowanych partii. Kwestionowano m.in. wartość odżywczą, skład, nazwę, okres przydatności do spożycia warunki przechowywania, masę netto.

Gdy mowa o masie netto, niezgodność dotyczy wartości po odsączeniu deklarowanej na opakowaniu w stosunku do masy stwierdzonej w badaniach laboratoryjnych, podanie pojemności opakowania bez wskazania masy netto produktu, użycie niepoprawnego sformułowania "objętość netto" dla ilości wyrażonej w jednostkach masy - wyjaśnia Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W przypadku produktów rybnych (marynat) oferowanych luzem, nieprawidłowości dotyczyły składu (brak wykazu składników w miejscu sprzedaży, brak wyszczególnienia wszystkich składników, brak wyróżnienia alergenów) i danych producenta (brak lub podane niepełne) - czytamy w komunikacie.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru konserwy rybnej? HRYSHCYSHEN_SERHII 123RF/PICSEL

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru konserwy rybnej?

Eksperci Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przypominają, że np. tuńczyk w puszcze może występować w różnych postaciach - jako jednolity plaster, kawałki, filety, płatki lub strzępki. Formy te różnią się zarówno cechami jakościowymi, jak i ceną.

Wykaz składników powinien obejmować wszystkie użyte surowce, również składniki komponentów złożonych, np. sosów. Składniki wymieniane są w kolejności malejącej, co oznacza, że na pierwszym miejscu znajduje się ten, którego w produkcie jest najwięcej - informuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Odcinek 6 INTERIA.PL