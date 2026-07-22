Gdańsk zmaga się z plagą szczurów w centrum

Problem ze szczurami w centrum Gdańska jest poważny. Kampania informacyjna "Szczur ma nosa" ma przypominać, że m.in. codzienne nawyki mieszkańców, przedsiębiorców i zarządców nieruchomości mają duży wpływ na populację gryzoni w mieście.

"Obowiązkowa deratyzacja w Gdańsku prowadzona jest dwa razy w roku. Po zakończeniu tegorocznego wiosennego etapu Straż Miejska zweryfikowała dokumentację dotyczącą 223 nieruchomości w Śródmieściu, przekazaną przez 23 podmioty odpowiedzialne za zarządzanie tymi obiektami. Pismo w tej sprawie skierowano w sumie do 33 administratorów nieruchomości" - wskazano w komunikacie.

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Kampania informacyjna "Szczur ma nosa", skierowana jest do mieszkańców, restauratorów i turystów odwiedzających Śródmieście. Ponadto władze Gdańska przypominają, że właściwe gospodarowanie odpadami, zamykanie pojemników i niepozostawianie resztek jedzenia w przestrzeni publicznej mają bezpośredni wpływ na ograniczanie populacji gryzoni.

Nazwa kampanii nawiązuje do doskonałego węchu szczurów. To właśnie zapach resztek jedzenia pozostawionych przy koszach, w altanach śmietnikowych, ogródkach gastronomicznych czy na chodnikach przyciąga gryzonie - czytamy na stronie gdansk.pl.

Akcja będzie prowadzona przede wszystkim w Śródmieściu. Plakaty i ulotki trafią do mieszkańców, przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości.

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Obowiązkowa deratyzacja w Gdańsku prowadzona jest dwa razy w roku 123RF/PICSEL

W Gdańsku ruszyły kontrole. Za brak dokumentów wysoki mandat

Władze Gdańska poinformowały w oficjalnym komunikacie, że działania prowadzone są także interwencyjnie. Wskazano, że jeśli mieszkańcy zgłoszą problem z występowaniem szczurów na danym terenie, funkcjonariusze mogą zwrócić się do zarządcy nieruchomości o okazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie deratyzacji. Brak takiego potwierdzenia może skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

"Obowiązkowa deratyzacja to tylko jeden z elementów działań. Równie ważne jest eliminowanie miejsc, które sprzyjają bytowaniu gryzoni. Dlatego reagujemy na zgłoszenia mieszkańców, prowadzimy kontrole i zwracamy uwagę na właściwe gospodarowanie odpadami. Każdy zamknięty pojemnik czy uprzątnięte resztki jedzenia ograniczają dostęp szczurów do pożywienia, a tym samym zmniejszają ryzyko ich występowania" - powiedziała w rozmowie z oficjalnym serwisem miasta gdansk.pl Monika Domachowska, rzeczniczka Straży Miejskiej w Gdańsku.

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