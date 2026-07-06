Smarowidło do chleba pilnie wycofane ze sklepów w Polsce. Apelują do klientów
Sieć sklepów Carrefour opublikowała najnowszy komunikat ws. produktu spożywczego, który został pilnie wycofany ze sprzedaży. Mowa o popularnym w Polsce artykule, używanym często jako tzw. smarowidło do chleba.
Sieć Carrefour wycofuje ze sprzedaży hummus
Przedstawiciele Carrefour w Polsce opublikowali komunikat, w którym czytamy, że ze sprzedaży wycofano hummus. W produkcie wykryto zawartość niedeklarowanego alergenu w postaci glutenu.
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Spożycie produktu przez osoby z nietolerancją lub alergią na gluten może wywołać u nich reakcję alergiczną.
Szczegóły produktu
Nazwa produktu: Carrefour Sensation Vegetal Hummus z solą morską 190 g
Producent/ Importer: Greek Trade Sp. z o.o.
Kod kreskowy: 5905784325743
Nr partii: 04 009 2
Data minimalnej trwałości: 01.2028
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Carrefour apeluje do klientów
Osoby z nadwrażliwością na gluten będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii, nie powinny go spożywać - wskazuje sieć.
"W celu zwrotu należności prosimy o zgłoszenie się do sklepu Carrefour z produktem do dnia 02.08.2026 (włącznie)" - dodano w ostrzeżeniu.
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