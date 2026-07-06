Sieć Carrefour wycofuje ze sprzedaży hummus

Przedstawiciele Carrefour w Polsce opublikowali komunikat, w którym czytamy, że ze sprzedaży wycofano hummus. W produkcie wykryto zawartość niedeklarowanego alergenu w postaci glutenu.

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Spożycie produktu przez osoby z nietolerancją lub alergią na gluten może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Szczegóły produktu

Nazwa produktu: Carrefour Sensation Vegetal Hummus z solą morską 190 g

Producent/ Importer: Greek Trade Sp. z o.o.

Kod kreskowy: 5905784325743

Nr partii: 04 009 2

Data minimalnej trwałości: 01.2028

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Carrefour pilnie wycofuje ze sprzedaży hummus INTERIA.PL/Informacja prasowa

Carrefour apeluje do klientów

Osoby z nadwrażliwością na gluten będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii, nie powinny go spożywać - wskazuje sieć.

"W celu zwrotu należności prosimy o zgłoszenie się do sklepu Carrefour z produktem do dnia 02.08.2026 (włącznie)" - dodano w ostrzeżeniu.

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Odcinek 6 INTERIA.PL