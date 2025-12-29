Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe na północy i na południu kraju. W wielu regionach przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, natomiast na północnym zachodzie opady deszczu.

Na zachodzie, południu i w centrum przejściowo możliwe marznące opady deszczu bądź mżawki powodujące gołoledź - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 0 st. C miejscami na południu do 5 st. C na północy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h, w Sudetach do 130 km/h, możliwe zamiecie śnieżne.

We wtorek duże zachmurzenie, lokalnie większe przejaśnienia. W całej Polsce przelotne opady śniegu - wynika z prognozy pogody IMGW. Miejscami przyrost grubości pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm, na północy i północnym wschodzie o 7-10 cm. Z kolei w regionie Zatoki Gdańskiej możliwe są również burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na południowym wschodzie do 2 st. C na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Zdecydowanie chłodniej na obszarach podgórskich, tam ok. -6 st. C.

W środę zachmurzenie całkowite, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od -5 st. C, -4 st. C na wschodzie do 2-4 st. C na zachodzie i północnym zachodzie.

W czwartek zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia możliwe na południu Polski. Miejscami opady śniegu, na południowym zachodzie i północy przejściowo o umiarkowanym natężeniu - informują eksperci z IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od -15 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, ok. -7 st. C w centrum, do -3 st. C na zachodzie i 0 st. C na zachodnim wybrzeżu. Temperatura maksymalna od -4 st. C, ok. -2 st. C na południowym wschodzie do 3 st. C na północnym zachodzie.

W piątek zachmurzenie duże, lokalnie przejaśnienia, ale i przelotne opady śniegu - zwłaszcza na północy kraju. Termometry wskażą od -2 st. C do 2 st. C, na wybrzeżu ok. 3 st. C. w sobotę utrzyma się duże zachmurzenie, opadów śniegu należy spodziewać się głównie w północno-wschodniej części kraju i na południu. Temperatura maksymalna od -3 st. C do 2 st. C.

W niedzielę opady śniegu na północy i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od -3 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, przeważnie z kierunków zachodnich - wskazuje IMGW.

Od wtorku śnieg zacznie padać w całej Polsce

Zima długo nie odpuści?

Serwis TwojaPogoda.pl informuje, że jeszcze większe ilości śniegu i tęższe mrozy nadejdą w drugim tygodniu stycznia, najprawdopodobniej w okolicach 7-8 stycznia.

Według amerykańskiego modelu GFS w niektórych regionach kraju może wówczas spaść nawet 20-30 centymetrów śniegu, a temperatura w nocy i rano obniży się nawet do minus 20 stopni - czytamy na TwojaPogoda.pl.

