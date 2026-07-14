Ile wynosi minimalna i przeciętna emerytura w Polsce?

W wyniku tegorocznej, marcowej waloryzacji świadczeń, minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą obecnie 1978,5 zł brutto, zatem 1800,43 zł netto, czyli na rękę. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1483,9 zł.

W biuletynie "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych" eksperci z ZUS wskazują, że od stycznia do kwietnia br. liczba emerytów w Polsce zwiększyła się z 6,425 mln osób do 6,434 mln.

Przeciętna emerytura wypłacana w kwietniu br. wyniosła 4490,94 zł. Należy zauważyć, że jest to kwota o niemal 20 zł mniejsza od średniej emerytury z marca br. Wówczas kwota świadczenia wyniosła 4509,64 zł.

Od początku br. kwoty średniej emerytury przedstawiały się następująco: w styczniu - 4233,64 zł, w lutym - 4249,00 zł, w marcu - 4509,64 zł, w kwietniu - 4490,94 zł.

Tegoroczna, marcowa waloryzacja świadczeń sprawiła, że przeciętna emerytura wzrosła o ok. 260 zł miesięcznie.

Zobacz również: Mam 58 lat. Czy opłaca mi się przejść na emeryturę wcześniej?

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978,5 zł brutto, zatem 1800,43 zł netto, czyli na rękę 123RF/PICSEL

Przyszłoroczna waloryzacja emerytur rozczaruje?

"Fakt" informuje, że waloryzacja emerytur i renty w 2027 r. może rozczarować. Jeśli taki scenariusz się sprawdzi, będzie to oznaczać najskromniejszą waloryzację świadczeń od pięciu lat.

Kilka dni temu odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego ws. propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2027 r., propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku.

"Trzy największe centrale związkowe proponowały, by zmienić mechanizm waloryzacji świadczeń dla seniorów i podnosić je o inflację i 50 proc. realnego wzrostu płac. Jednak pracodawcy nie chcą zgodzić się na taki ruch" - wskazano.

Wobec tego Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., w której strona rządowa zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r.

Oznacza to, że prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. miałby wynieść nie mniej niż 3,48 proc. Jak realnie taki wskaźnik przełożyłby się na wysokość emerytur?

"Fakt" wyliczył, że minimalna emerytura wynosząca obecnie 1800,43 zł netto, czyli na rękę, wzrosłaby do ok. 1863,08 zł netto.

Rzecz jasna, są to wstępne założenia i ostateczna wysokość wskaźnika będzie znana dopiero w lutym przyszłego roku i zostanie wyliczona na podstawie rzeczywistych danych dotyczących inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w 2026 roku, a nie wcześniejszych prognoz - dodaje "Fakt".





Pleciony ser z Bośni. Tradycja, ekologia i smak © 2026 Associated Press