Sprawdziliśmy ceny jagodzianek. W jednym mieście kosztują prawie dwa razy więcej?
Sezon na jagody oznacza, że w wielu piekarniach i cukierniach pojawiają się jagodzianki. Te pyszne, letnie wypieki są niezwykle lubiane przez miłośników słodkości. Ile aktualnie musimy zapłacić za jagodzianki? Cena może różnić się w zależności od miasta, konkretnego punktu oraz wariantu produktu.
Spis treści:
- Jagodzianki to prawdziwy hit lata. Od czego zależy ich cena?
- Ile kosztują jagodzianki w Gdańsku?
- Ile kosztują jagodzianki w Warszawie?
- Ile kosztują jagodzianki w Krakowie?
- Ile kosztują jagodzianki w Poznaniu?
- Ile zapłacimy za jagodziankę w markecie?
Jagodzianki to prawdziwy hit lata. Od czego zależy ich cena?
Smaku tradycyjnych jagodzianek nie da się pomylić z niczym innym. Te klasyczne, polskie drożdżówki z nadzieniem jagodowym są prawdziwym hitem w sezonie letnim. Choć możemy upiec je w domowym zaciszu, bardzo często kupujemy je w piekarniach i cukierniach. Ich cena zależy nie tylko od lokalizacji i ceny jagód, ale również wariantu danego wypieku - za jagodzianki z dodatkowymi składnikami zazwyczaj musimy zapłacić więcej.
Porównaliśmy ceny jagodzianek w największych polskich miastach. Za słodkie wypieki z tymi popularnymi owocami leśnymi w wersji rzemieślniczej zapłacimy więcej. Tańsze produkty znajdziemy w sieciowych piekarniach bądź cukierniach. Najmniej na słodkości wydamy w dyskontach. Warto wspomnieć, że w tym roku ceny jagodzianek poszły w górę - średnio o około 1-2 zł na sztuce.
Ile kosztują jagodzianki w Gdańsku?
W Gdańsku za rzemieślnicze jagodzianki zapłacimy od 20 do 30 zł, najdroższe warianty zawierają między innymi budyń czy krem pistacjowy. Tańsze jagodzianki możemy znaleźć w sieciowych piekarniach i cukierniach - ich cena zazwyczaj oscyluje wokół 10-20 zł. Równocześnie wypieki te mogą być mniejsze bądź zawierać mniej nadzienia.
Ile kosztują jagodzianki w Warszawie?
Warszawa jest prawdopodobnie najdroższym miastem, jeśli chodzi o ceny jagodzianek. Za te słodkie wypieki w wersji rzemieślniczej trzeba tam zapłacić najczęściej od 25 do 40 zł. W niektórych miejscach są nawet dwa razy droższe niż w innych polskich miastach. Standardowe warianty są zwykle tańsze - w niektórych przypadkach można znaleźć jagodzianki już za 20-22 zł. W mniej znanych punktach, te tradycyjne słodkości nabędziemy za około 12-19 zł. Mniejsze bułeczki mogą być jeszcze tańsze.
Ile kosztują jagodzianki w Krakowie?
W Krakowie za typowe jagodzianki w standardowym rozmiarze zapłacimy od około 20 do 30 zł. Co jednak ważne - w niektórych cukierniach te słodkie wypieki są znacznie tańsze - nabędziemy je za mniej więcej 10-14 zł. W pewnych miejscach można również kupić mini jagodzianki sprzedawane na wagę. Ich cena zwykle plasuje się w okolicach 50-60 zł za kilogram.
Ile kosztują jagodzianki w Poznaniu?
Podobnie jak w innych większych polskich miastach, również w Poznnaiu panuje dość szeroki przekrój cen jagodzianek. Średnio jednak, za te słodkie bułeczki z jagodowym nadzieniem trzeba zapłacić od około 18 do 30 zł. W stolicy Wielkopolski da się jednak znaleźć tańsze cukiernie, w których wydamy około 10-12 zł za standardową lub nieco mniejszą jagodziankę.
Ile zapłacimy za jagodziankę w markecie?
Choć ceny jagodzianek w piekarniach i cukierniach mogą windować w górę, powszechne w każdej większej miejscowości sieciówki również mają w ofercie omawiane wypieki. W Lidlu, Biedronce czy innych dyskontach za te słodkości musimy zapłacić najczęściej od 4 do 6 zł. Warto jednak pamiętać, że tego typu tańsze produkty mogą znacząco różnić się smakowo od wyrobów sprzedawanych w piekarniach i cukierniach. Nierzadko okazują się one również nieco mniejsze.