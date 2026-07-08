Spis treści: Jagodzianki to prawdziwy hit lata. Od czego zależy ich cena? Ile kosztują jagodzianki w Gdańsku? Ile kosztują jagodzianki w Warszawie? Ile kosztują jagodzianki w Krakowie? Ile kosztują jagodzianki w Poznaniu? Ile zapłacimy za jagodziankę w markecie?

Jagodzianki to prawdziwy hit lata. Od czego zależy ich cena?

Smaku tradycyjnych jagodzianek nie da się pomylić z niczym innym. Te klasyczne, polskie drożdżówki z nadzieniem jagodowym są prawdziwym hitem w sezonie letnim. Choć możemy upiec je w domowym zaciszu, bardzo często kupujemy je w piekarniach i cukierniach. Ich cena zależy nie tylko od lokalizacji i ceny jagód, ale również wariantu danego wypieku - za jagodzianki z dodatkowymi składnikami zazwyczaj musimy zapłacić więcej.

Porównaliśmy ceny jagodzianek w największych polskich miastach. Za słodkie wypieki z tymi popularnymi owocami leśnymi w wersji rzemieślniczej zapłacimy więcej. Tańsze produkty znajdziemy w sieciowych piekarniach bądź cukierniach. Najmniej na słodkości wydamy w dyskontach. Warto wspomnieć, że w tym roku ceny jagodzianek poszły w górę - średnio o około 1-2 zł na sztuce.

Zapach i smak jagodzianki kojarzy się z latem Kamil Piklikiewicz East News

Ile kosztują jagodzianki w Gdańsku?

W Gdańsku za rzemieślnicze jagodzianki zapłacimy od 20 do 30 zł, najdroższe warianty zawierają między innymi budyń czy krem pistacjowy. Tańsze jagodzianki możemy znaleźć w sieciowych piekarniach i cukierniach - ich cena zazwyczaj oscyluje wokół 10-20 zł. Równocześnie wypieki te mogą być mniejsze bądź zawierać mniej nadzienia.

Ile jesteś w stanie zapłacić za dobrą jagodziankę? Do 10 zł 11 do 15 zł 16 do 20 zł 21 do 30 zł Powyżej 30 zł, jeśli jest naprawdę wyjątkowa Zagłosuj

Ile kosztują jagodzianki w Warszawie?

Warszawa jest prawdopodobnie najdroższym miastem, jeśli chodzi o ceny jagodzianek. Za te słodkie wypieki w wersji rzemieślniczej trzeba tam zapłacić najczęściej od 25 do 40 zł. W niektórych miejscach są nawet dwa razy droższe niż w innych polskich miastach. Standardowe warianty są zwykle tańsze - w niektórych przypadkach można znaleźć jagodzianki już za 20-22 zł. W mniej znanych punktach, te tradycyjne słodkości nabędziemy za około 12-19 zł. Mniejsze bułeczki mogą być jeszcze tańsze.

W Krakowie za typowe jagodzianki w standardowym rozmiarze zapłacimy od około 20 do 30 zł Deposit Agencja SE/East News

Ile kosztują jagodzianki w Krakowie?

W Krakowie za typowe jagodzianki w standardowym rozmiarze zapłacimy od około 20 do 30 zł. Co jednak ważne - w niektórych cukierniach te słodkie wypieki są znacznie tańsze - nabędziemy je za mniej więcej 10-14 zł. W pewnych miejscach można również kupić mini jagodzianki sprzedawane na wagę. Ich cena zwykle plasuje się w okolicach 50-60 zł za kilogram.

Ile kosztują jagodzianki w Poznaniu?

Podobnie jak w innych większych polskich miastach, również w Poznnaiu panuje dość szeroki przekrój cen jagodzianek. Średnio jednak, za te słodkie bułeczki z jagodowym nadzieniem trzeba zapłacić od około 18 do 30 zł. W stolicy Wielkopolski da się jednak znaleźć tańsze cukiernie, w których wydamy około 10-12 zł za standardową lub nieco mniejszą jagodziankę.

Ile zapłacimy za jagodziankę w markecie?

Choć ceny jagodzianek w piekarniach i cukierniach mogą windować w górę, powszechne w każdej większej miejscowości sieciówki również mają w ofercie omawiane wypieki. W Lidlu, Biedronce czy innych dyskontach za te słodkości musimy zapłacić najczęściej od 4 do 6 zł. Warto jednak pamiętać, że tego typu tańsze produkty mogą znacząco różnić się smakowo od wyrobów sprzedawanych w piekarniach i cukierniach. Nierzadko okazują się one również nieco mniejsze.





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