Spis treści: Kawa w najpopularniejszych kurortach. Ceny potrafią zwalić z nóg Ile kosztuje kawa w Kołobrzegu? Ile kosztuje kawa w Sopocie? Ile kosztuje kawa w Świnoujściu? Ile kosztuje kawa w Gdańsku? Ile kosztuje kawa w Zakopanem? Skąd biorą się tak wysokie ceny kawy? Czy da się napić dobrej kawy taniej?

Kawa w najpopularniejszych kurortach. Ceny potrafią zwalić z nóg

W sezonie urlopowym w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się tzw. paragony grozy, a ceny w turystycznych spotach potrafią autentycznie zaskoczyć. Nie oznacza to jednak, że każdy lokal oferuje wyłącznie absurdalnie drogie napoje. Choć w niektórych prestiżowych miejscach można się naciąć i zapłacić za jedną filiżankę nawet 30 zł, to wcale nie jest to regułą dla całego kurortu. Wszystko zależy od konkretnej dzielnicy i standardu lokalu. Poniżej przedstawiamy uśrednione ceny kaw w najpopularniejszych wakacyjnych kierunkach, które pozwolą zaplanować budżet na kilka filiżanek podczas urlopu.

Ile kosztuje kawa w Kołobrzegu?

Kołobrzeg to jeden z największych i najbardziej obleganych kurortów uzdrowiskowych na polskim wybrzeżu. Ceny kawy są tu mocno zróżnicowane i zależą przede wszystkim od tego, jak blisko plaży się znajduje się lokal. Ogólne, uśrednione stawki w kawiarniach w Kołobrzegu kształtują się następująco:

Cena espresso: 10 - 15 zł

Cena cappuccino: 14 - 19 zł

Cena caffe latte: 15 - 20 zł

Najwyższe ceny spotkamy w lokalach przy Nowej Promenadzie. Nieco taniej, ale wciąż typowo turystycznie, jest w okolicach portu i przy nadmorskim deptaku. Blisko nadmorskiego deptaka w bocznych uliczkach odchodzących od plaży ceny kawy zazwyczaj rozpoczynają się od 10 zł. Przykładowo w lokalach kilkadziesiąt metrów (ul. Towarowa) od wejścia na molo za espresso trzeba zapłacić 13 zł za caffe latte 19 zł. Flat white to cena już 22 zł, a kilka dodatków często pobija do 30 zł.

Ile kosztuje kawa w Sopocie?

Sopot to jeden z najdroższych kurortów w Polsce. Ceny są tu wysokie niezależnie od tego, czy kawę pije się bezpośrednio na molo, czy wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych miasta. Ogólne, uśrednione stawki w kawiarniach w Sopocie kształtują się następująco:

Cena espresso: 12 - 15 zł

Cena cappuccino: 18 - 22 zł

Cena caffe latte: 19 - 24 zł

Najwyższe ceny dyktują kawiarnie przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz lokale z widokiem na morze i przy samym molo. Nieco dalej od plaży ceny również pozostają wysokie. Przykładowo jedna z kawiarni znajdująca się przy Alei Niepodległości oferuje pojedyncze espresso w cenie 12 zł, a podwójne w cenie 14 zł, za cappuccino lub caffe latte trzeba zapłacić 17/19 zł. Dodatkowo osoby chcące wypić napój z mlekiem roślinnym muszą dopłacić 2 zł, co szybko pobija cenę do ponad 20 zł za filiżankę.

Ile kosztuje kawa w Świnoujściu?

Świnoujście ze względu na bliskość granicy, silną obecność turystów z Niemiec oraz fakt, że miasto tętni życiem niemal przez cały rok. Dlatego też ceny w menu bardzo często podawane są w dwóch walutach (PLN i EUR). Uśrednione stawki w kawiarniach w Świnoujściu kształtują się następująco:

Cena espresso : 10 - 15 zł

Cena cappuccino: 16 - 20 zł

Cena caffe latte: 18 - 23 zł

Najdrożej jest w lokalach wzdłuż nowej i starej Promenady (ul. Żeromskiego) oraz w dzielnicy uzdrowiskowej. Im bliżej centrum miasta i Placu Wolności, tym ceny stają się bardziej stonowane. W kawiarni bezpośrednio na plaży za espresso trzeba zapłacić 10 zł, za cappuccino 16 zł, a za caffe latte 18 zł. Droższe są wersje m.in. z bitą śmietaną, gdzie ceny zbliżają się do 30 zł.

Ile kosztuje kawa w Gdańsku?

Gdańsk to ogromna, tętniąca życiem aglomeracja, a co za tym idzie ceny kawy nie są tu jednolite - zależą przede wszystkim od dzielnicy, w której się znajdujesz oraz od profilu klienta danego miejsca. Ogólne ceny w kawiarniach w Gdańsku kształtują się następująco:

Cena espresso: 8 - 14 zł

Cena cappuccino: 10 - 18 zł

Cena caffe latte: 11 - 19 zł

Najdrożej jest w rejonie Starego i Głównego Miasta (np. ul. Długa, Mariacka, Długie Pobrzeże) oraz w pasie nadmorskim (Jelitkowo, Brzeźno), tam często ceny mogą być nawet wyższe niż uśrednione stawki i przekraczać nawet 25 zł za filiżankę standardowej kawy bez dodatków. Ceny spadają, gdy udamy się do dzielnic typowo mieszkalno-akademickich, tam możemy miło się zaskoczyć. W okolicach Parku Oliwskiego ceny bywają najbardziej przyjazne dla portfela: espresso to koszt 8 - 11 zł, cappuccino 10 - 14 zł, a latte zamkniemy w przedziale 11 - 15 zł.

Ile kosztuje kawa w Zakopanem?

Kurorty nadmorskie podczas wakacji cieszą się ogromną popularnością, ale te znajdujące się w górach również są oblegane przez turystów. Zakopane od lat cieszy się opinią jednego z najdroższych miejsc na mapie Polski. Zgodnie analizami przeprowadzonymi przez sklep Przyjaciele Kawy, to właśnie pod Tatrami w ubiegłym roku było najdrożej w całym kraju. Zimowa stolica Polski wyprzedziła pod względem cen nie tylko inne kurorty, ale również największe aglomeracje, takie jak Warszawa czy Kraków.

Ogólne, uśrednione stawki w kawiarniach w Zakopanem kształtują się następująco:

Cena espresso: 12 - 15 zł

Cena cappuccino: 18 - 22 zł

Cena caffe latte: 19 - 25 zł

Absolutnymi rekordzistami są lokale położone wzdłuż Krupówek oraz kawiarnie widokowe na Gubałówce i w okolicach podgórskich stacji narciarskich, gdzie ceny za espresso mogą przekroczyć nawet 25 zł.

Ceny kaw w niektórych polskich kurortach zwalają z nóg, ale wciąż można znaleźć lokale, które oferują je w przystępnych cenach. ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Skąd biorą się tak wysokie ceny kawy?

Wysokie ceny kawy w kurortach wynikają z kilku czynników, które składają się na ostateczną cenę na paragonie. Czynsze za lokale przy Krupówkach, na Monciaku w Sopocie czy przy samej promenadzie w Świnoujściu należą do najwyższych w Polsce. Właściciele kawiarni płacą gigantyczne stawki za samą lokalizację i widok, co automatycznie podnosi ceny w menu. Niektóre kawiarni w kurorcie działają tylko kilka miesięcy i wtedy muszą zarobić na utrzymanie biznesu, podatki i opłaty stałe przez resztę roku. Chcąc wyjść na plus, marża w szczycie sezonu musi być odpowiednio wyższa.

Przejście z czarnego espresso na mleczne cappuccino lub latte to w kurortach skok ceny nawet o 40-60 proc. Wynika to z kosztów dobrej jakości mleka (zwłaszcza alternatywnego, roślinnego), zużycia prądu przez ekspresy oraz faktu, że kawa mleczna jest traktowana przez klientów jak deser, na który w wakacje chętniej wydajemy więcej. Poza tym należy doliczyć również koszty związane z zatrudnieniem. Tym samym za filiżankę kawy w popularnym kurorcie może przyjść nam zapłacić nawet ok. 30 zł, szczególnie jeśli zdecydujemy się na mleko roślinne czy chociażby dodatek bitej śmietany.

Czy da się napić dobrej kawy taniej?

Chcąc wypić dobrą kawę w dolnych granicach uśrednionych cen, albo nawet poniżej nich, warto nieco bardziej oddalić się od najpopularniejszych miejsc. Kawiarnie oddalone o zaledwie 200-300 metrów od pierwszej linii brzegowej mają znacznie niższe czynsze, co bezpośrednio przekłada się na ceny w menu. Poza tym warto szukać miejsc, które nie są typowo nastawione na turystę, gdyż tam jest po prostu najdrożej - lepiej wybrać się do lokali, gdzie chodzą mieszkańcy.

Stawiając na wysoką jakość, warto zajrzeć do rzemieślniczych kawiarni. Ziarna są tam wyselekcjonowane, umiejętności baristy większe, a ceny często podobne, a nawet niższe niż w bezpośrednim sąsiedztwie mola. Poza tym wiele kurortowych punktów oferuje symboliczną zniżkę (np. 1-3 zł) w przypadku kawy na wynos i niezajmowania miejsca, a to przy dużym ruchu bywa problematyczne dla lokalu.





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