Skontrolowali lody sprzedawane w Polsce. Niektóre z nich udają rzemieślnicze

Eksperci z IJHARS informują, że sprawdzono dwadzieścia partii lodów. W dwunastu przypadkach, czyli w 60 proc. zakwestionowano sposób oznakowania. Dobra informacja dla konsumentów jest taka, że nie było zastrzeżeń do cech organoleptycznych ani parametrów fizykochemicznych lodów.

W przypadku wspomnianego oznakowania nieprawidłowości dotyczyły głównie braku wykazu składników. Kontrolerzy zwrócili również uwagę na podanie w miejscu sprzedaży składu lodów niezgodnego z deklaracją producenta półproduktów stosowanych do ich produkcji.

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Ponadto w niektórych przypadkach stosowano nazwy nieadekwatne do składu, w tym określenia "czekoladowe" dla lodów zawierających jedynie kakao albo "śmietankowe" dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka - tłumaczy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Inne nieprawidłowości dotyczyły stosowanie określenia "rzemieślnicze" w odniesieniu do lodów pochodzących z zakupu w hurtowni lub od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę.

Skontrolowane produkty były przechowywane prawidłowo, w warunkach zapewniających odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości zastosowano sankcje przewidziane w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego.

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Lody truskawkowe to nie to samo co lody o smaku truskawkowym - wskazuje IJHARS 123RF/PICSEL

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru lodów?

Specjaliści z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych tłumaczą, że intensywna barwa lodów może świadczyć o użyciu barwnika, a smak np. "gumy balonowej" najczęściej pochodzi od aromatu.

IJHARS dodaje, że "lody truskawkowe" i "lody o smaku truskawkowym" to nie to samo - choć brzmią podobnie, mogą znacząco różnić się składem. W lodach "truskawkowych" powinny znaleźć się truskawki w ilości wystarczającej do nadania deklarowanego smaku. Z kolei lody "o smaku truskawkowym" mogą natomiast zawierać wyłącznie aromat. Podobnie lody "czekoladowe" powinny zawierać czekoladę, a "kakaowe" - kakao.

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