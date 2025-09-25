W których herbatkach rumiankowych było najwięcej pozostałości pestycydów?

Badania na zawartość pozostałości 514 pestycydów przeprowadził na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

Do specjalistów trafiło sześć różnych herbatek rumiankowych - od herbat sprzedawanych w supermarketach, po produkty dostępne w aptece, w tym mające status leku - wskazuje Pro-Test w swoim komunikacie.

Najwięcej pestycydów wykryto m.in. w rumianku, który jest lekiem. Mowa o produkcie - Rumianek fix marki Zielnik Apteczny (Polpharma ze Starogardu Gdańskiego). Znalazły się w nim trzy różne substancje chemiczne niedozwolone do stosowania w rumianku. "Jako że jest lekiem, podlega, według farmaceutów, najlepszej kontroli jakości" - czytamy na stronie Fundacji Pro-Test.

Trzy pestycydy laboratorium wykryło także w rumianku marki Bifix, a rumianek Vitax Zioła zawierał dwa pestycydy, natomiast Zielnik DOZ Rumianek miał pozostałość jednego pestycydu.

Dwa rumianki poddane testom - Herbapol Zielnik Polski i Kwiat rumianku Flos - nie zawierały pozostałości pestycydów.

Jakie substancje i dlaczego znalazły się w herbatkach?

Pro-Test wskazuje, że żaden związek chemiczny wykryty podczas testów laboratoryjnych w herbatkach, nie jest dopuszczony do stosowania w uprawie rumianku. "Może to wynikać z celowego stosowania zakazanych środków w uprawach. Mogło być też tak, że niechciane pestycydy dostały się do rumianku przez przypadek" - informuje Pro-Test.

Ponadto w czterech rumiankach, w których znaleziono pozostałości pestycydów, znajdował się również protiokonazol, czyli środek chroniący rośliny przed chorobami grzybowymi, choć jest on zakazany do stosowania w uprawie rumianku.

Kolejna wykryta substancja to pirymifos metylowy i znajdowała się w rumianku Zielnik Apteczny. Fundacja Pro-Test wskazuje, że jest to środek do odkażania magazynów, który ma za zadanie usuwanie insektów i innych szkodników z tego typu miejsc.

"Prawdopodobnie w magazynie, w którym przechowywano zebrany rumianek, substancja wciąż się znajdowała i w ten sposób przedostała się do herbatki" - czytamy w komunikacie.

W rumianku Bifix, który został poddany badaniom, wykryto permetrynę, która jest zakazana w Unii Europejskiej w rolnictwie jako środek ochrony roślin.

Warto wiedzieć: Ikea wstrzymuje sprzedaż popularnego produktu i apeluje do klientów

Szerpowie nadziei: Wzruszająca podróż na tatrzańskie szczyty Polsat