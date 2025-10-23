Sieć Auchan pilnie wycofuje ze sprzedaży twaróg z przeznaczeniem na sernik, który jest produkowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Włoszczowa. W komunikacie sieci czytamy, że firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, ponieważ stwierdzono w nim obecność ciała obcego - mowa o fragmentach tworzywa sztucznego lub szkła. Wycofanie dotyczy tylko jednej partii.