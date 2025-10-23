Szkło w popularnym serze. Pilnie wycofują go ze sprzedaży. "Nie spożywaj"

Łukasz Piątek

Sieć Auchan wydała najnowszy komunikat ws. wycofania ze sprzedaży jednego z produktów spożywczych. Z oferty znika twaróg na sernik, bowiem stwierdzono w nim obecność ciała obcego w postaci tworzywa sztucznego lub szkła.

Auchan wycofuje ze sprzedaży twaróg na sernik / zdjęcie ilustracyjne
Uwaga na twaróg ze szkłem

Sieć Auchan pilnie wycofuje ze sprzedaży twaróg z przeznaczeniem na sernik, który jest produkowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Włoszczowa. W komunikacie sieci czytamy, że firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, ponieważ stwierdzono w nim obecność ciała obcego - mowa o fragmentach tworzywa sztucznego lub szkła. Wycofanie dotyczy tylko jednej partii.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Twaróg na sernik Włoszczowa

Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa

Kod kreskowy (EAN): 5901005004206

Data przydatności / Numer partii: 02.11.2025/E

Plastikowe wiaderko z żółto-białą etykietą i napisem Twaróg, ilustracja deseru na serniku oraz logo producenta, uchwyt do przenoszenia na górze opakowania.
W takim twarogu może znajdować się szkło lub tworzywo sztuczneINTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do klientów

Konsumenci, którzy kupili produkt wskazany w komunikacie, nie powinni go spożywać. Twaróg należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - wskazuje Auchan.

