Na czym polega zmiana w harmonogramie czerwcowych emerytur?

W czerwcu niektórych emerytów czekają zmiany związane z realizacją ich świadczeń. Mowa o przelewach i przekazach pocztowych z emeryturami, które zazwyczaj są realizowane 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Należy zaznaczyć, że jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy lub święto, świadczenie powinno trafić do seniora dzień wcześniej. W czerwcu br. do przesunięcia terminów wypłat emerytur dojdzie dwukrotnie.

Pierwsza zamiana dotyczy świadczeń realizowanych 6. dnia miesiąca. W czerwcu jest to sobota, dlatego emerytury trafią do uprawnionych dzień wcześniej, zatem w piątek 5 czerwca.

Druga korekta to wypłata zaplanowana na 20. dnia miesiąca. W czerwcu 2026 r. również jest to sobota, więc pieniądze będą wypłacone w piątek 19 czerwca.

Należy zaznaczyć, że jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy lub święto, świadczenie powinno trafić do seniora dzień wcześniej Maruzhenko Yaroslav 123RF/PICSEL

W czerwcu ZUS na nowo przeliczy składki

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzację kapitału początkowego. Wówczas środki rosną o określony procent, co ma bardzo duże znaczenie dla osób planujących przejście na emeryturę.

Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat. Subkonto posiada każda osoba urodzona po 1968 r. - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie realnej wartości składek emerytalnych przed inflacją.

Prognozowany wskaźnik rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego w czerwcu 2026 r. wynosi ok. 9,1 proc., co dla części osób oznacza wzrost przyszłej emerytury nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

W czerwcu 2025 r. roczna waloryzacja składek na kontach głównych w ZUS wyniosła 14,41 proc., natomiast na subkontach ubezpieczonych wyniosła 9,49 proc.

