Szynka z bardzo groźną bakterią. Pilnie wycofują ją ze sklepów. "Wyrzuć"
Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat ws. produktu spożywczego, który został wycofany ze sprzedaży. Otóż w szynce konserwowej wykryto obecność Listerii monocytogenes, czyli bardzo niebezpiecznej bakterii, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać szynki wskazanej w ostrzeżeniu.
Uwaga na szynkę z bardzo groźną bakterią
Sieć Carrefour informuje, że ze sprzedaży w trybie pilnym wycofano szynkę konserwową. Tę decyzję podjęto w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną - obecność Listerii monocytogenes w określonej poniżej partii produktu.
Listeria monocytogenes to bakteria wywołująca listeriozę, groźną chorobę zakaźną przenoszoną głównie przez zanieczyszczoną żywność.
Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź też przez spożycie skażonej żywności (m.in. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa) - tłumaczy Główny Inspektorat Sanitarny.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: SIMPL szynka konserwowa WP 100g
Producent: Zakłady Mięsne Haga Sp. z o.o.
Kod kreskowy: 5905784363875
Numer weterynaryjny zakładu: PL 24670301 WE
Nr partii: 191083
Termin przydatności do spożycia: 09.02.2026
Zobacz również: Uwaga na chemiczną biżuterię. Wydano pilny alert
Carrefour apeluje do klientów
Osoby posiadające szynkę wskazaną w komunikacie nie powinny jej spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić i zwrócić się do sklepu Carrefour do dnia 09.02.2026 (włącznie) w celu zwrotu należności - wskazuje sieć.
W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.