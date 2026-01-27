Uwaga na szynkę z bardzo groźną bakterią

Sieć Carrefour informuje, że ze sprzedaży w trybie pilnym wycofano szynkę konserwową. Tę decyzję podjęto w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną - obecność Listerii monocytogenes w określonej poniżej partii produktu.

Listeria monocytogenes to bakteria wywołująca listeriozę, groźną chorobę zakaźną przenoszoną głównie przez zanieczyszczoną żywność.

Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź też przez spożycie skażonej żywności (m.in. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa) - tłumaczy Główny Inspektorat Sanitarny.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: SIMPL szynka konserwowa WP 100g

Producent: Zakłady Mięsne Haga Sp. z o.o.

Kod kreskowy: 5905784363875

Numer weterynaryjny zakładu: PL 24670301 WE

Nr partii: 191083

Termin przydatności do spożycia: 09.02.2026

Carrefour apeluje do klientów

Osoby posiadające szynkę wskazaną w komunikacie nie powinny jej spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić i zwrócić się do sklepu Carrefour do dnia 09.02.2026 (włącznie) w celu zwrotu należności - wskazuje sieć.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.

