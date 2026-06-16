Kryty stok narciarski w Małopolsce coraz bliżej realizacji

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy, że w Babicy pod Wadowicami ma powstać najdłuższy na świecie kryty stok narciarski. Wówczas burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ewentualnego inwestora tego przedsięwzięcia.

Obecnie, jak wskazuje serwis wadowice24.pl - Starostwo Powiatowe w Wadowicach wydało pozwolenie na budowę wspomnianego, krytego stoku. "Starostwo Powiatowe w Wadowicach formalnie zatwierdziło projekt i wydało pozwolenie na budowę krytej hali narciarskiej w Babicy. Tym samym inwestycja przekroczyła kluczowy próg formalny i może wejść w fazę realizacji" - czytamy w serwisie wadowice24.pl.

Dodano również, że na tę chwilę nie ogłoszono jeszcze terminu rozpoczęcia budowy ani szczegółów finansowania, ale wnioskodawcą i inwestorem jest przedsiębiorca Wacław Prorok, reprezentujący firmę P.P.U.H. Wakom.

Jazda na nartach możliwa przez cały rok

Całoroczna hala narciarska, której najważniejszym elementem miałby być stok o długości aż 650 metrów, ma powstać na wzgórzu w Babicy niedaleko Wadowic.

Najdłuższy na świecie, kryty stok pod Wadowicami miałby być częścią centrum rekreacyjno-wypoczynkowego, natomiast stok, o nachyleniu od 10 do 35 stopni, ma być dostępny przez 365 dni w roku, a to za sprawą nowoczesnego systemu sztucznego naśnieżania - wskazuje serwis Wadowice24.pl.

W centrum przewidziano również miejsce m.in. dla restauracji, sklepów czy wypożyczalni sprzętu narciarskiego, a na zewnątrz ma powstać parking na 700 miejsc.

"Infrastruktura rekreacyjna wraz z halą ma powstać na czterech hektarach zalesionych działek, położonych między ulicami Podlesie a Graniczną w Babicy. Powierzchnia zabudowy samej hali wyniesie 27 tys. m kw." - czytamy w serwisie Wadowice24.pl.





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