TPN otwiera szlaki turystyczne

Turyści wybierający się na Wielkanoc w polskie Tatry mogą odetchnąć z ulgą. Tatrzański Park Narodowy poinformował, że od piątku 3 kwietnia br. odwołane zostaje wcześniejsze zamknięcie szlaków, które zostało wprowadzone z powodu zagrożenia związanego z ciężkim, mokrym śniegiem zalegającym na drzewach.

TPN podkreśla, że zniesienie zakazu nie oznacza poprawy warunków w górach - zagrożenie lawinowe pozostaje bardzo wysokie. Droga do Morskiego Oka pozostaje zamknięta do odwołania.

W Tatrach nadal panują bardzo niebezpieczne warunki

Informacja o otwarciu obszaru TPN dla turystów, w tym m.in. górskich szlaków, z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić Wielkanoc w Tatrach. Należy jednak pamiętać, że pomimo cofnięcia zakazu poruszania się po szlakach, w górach panują bardzo trudne i niebezpieczne warunki.

"W terenie należy bezwzględnie zwracać uwagę na oznakowanie: >>szachownica<< - obszar zagrożony lawinami, znak >>ręki<< - teren bezpośredniego zagrożenia lawinowego. Zalecamy śledzenie komunikatów lawinowych TOPR oraz komunikatów turystycznych TPN" - czytamy w komunikacie TPN.

Dodano również, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest słabo związana - wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy niewielkim obciążeniu, a miejscami mogą występować także samoistne, duże lawiny sięgające dna dolin.

"Warunki w górach pozostają bardzo trudne. Szlaki w wielu miejscach są nieprzetarte, śnieg jest głęboki i grząski. W obecnych warunkach warto rozważyć powstrzymanie się od wyjść w góry" - wskazuje TPN.

