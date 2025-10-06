Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, lokalne przejaśnienia możliwe na wschodzie i północnym zachodzie. Intensywne opady deszczu w pasie od Pomorza Wschodniego po Ziemię Łódzką i tam prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm - 15 mm - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z kolei w Sudetach oraz w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm.

Na termometrach na ogół od 10 st. C do 13 st. C. Na wschodzie i nad morzem do 14 st. C; niższe wartości w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. 8 st. C. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, a w Tatrach możliwe zawieje śnieżne.

We wtorek utrzyma się duże zachmurzenie, ale mieszkańcy wschodniej Polski mogą liczyć na rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu głównie w Małopolsce oraz na Górnym Śląsku. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem, w Karpatach Śniegu, natomiast w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm.

Temperatura maksymalna od 11 st. C na południu, ok. 13 st. C na przeważającym obszarze kraju do 16 st. C na zachodzie - wskazuje IMGW.

W środę najmniej chmur na południowym wschodzie, ale od północnego zachodu zachmurzenie wzrastające do całkowitego. Tam również przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 12 st. C do 17 st. C, chłodniej na Podhalu, tam ok. 11 st. C.

W czwartek przeważnie zachmurzenie duże i całkowite, ale od północnego zachodu możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady deszczu w centralnej Polsce i na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni - prognozują eksperci z IMGW.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu oraz na północnym wschodzie okresami duże, i tam słabe, przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 14 st. C do 18 st. C.

Co pogoda szykuje na weekend?

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, od północy wzrastające do dużego. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, natomiast nie powinno padać na południu Polski. Na termometrach od 12 st. C do 15 st. C i do 17 st. C na południu.

Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na południu okresami wzrastającym do dużego, tam również słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 15 st. C.

