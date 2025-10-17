Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie duże i umiarkowane, gdzieniegdzie pojawią się przejaśnienia. Miejscami należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, natomiast w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na termometrach od ok. 9-10 st. C na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich do 14 st. C na południowym wschodzie - wynika z prognozy przygotowanej przez specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Weekend z kapryśną pogodą. Deszcz, śnieg i chwilowe przejaśnienia

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór, zwłaszcza na zachodzie i na północy możliwe również rozpogodzenia. Przydadzą się jednak parasole, bowiem w wielu miejscach w kraju wystąpią przelotne opady deszczy, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach spadnie sam śnieg. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 10 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 5 st. C do 7 st. C.

W niedzielę prawdopodobnie poprawa pogody, choć na wschodzie i na północy mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 7-8 st. C na wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie i wybrzeżu - wskazuje IMGW.

Cieplej, lecz z przelotnymi opadami. Taka aura utrzyma się do czwartku

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 7 st. C na północnym wschodzie do 13 st. C na południowym zachodzie, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. 6-9 st. C.

We wtorek więcej chmur zacznie napływać od zachodu, tam również słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 st. C na północnym wschodzie do 17 st. C na zachodzie.

W środę i czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami - informuje IMGW. Niestety w wielu miejscach należy się spodziewać opadów deszczu. Na termometrach od 10-13 st. C na północnym wschodzie do 15-16 st. C na znacznym obszarze kraju.

Najpierw ciepło, później śnieg?

Niewykluczone, że pod koniec przyszłego tygodnia temperatura znacznie wzrośnie, i jak wskazuje serwis TwojaPogoda.pl - miejscami na zachodzie, południu i w centrum kraju termometry mogą pokazać, za sprawą wiatru halnego, do ok. 20 st. C, a pod koniec tygodnia temperatura odczuwalna może wynieść nawet do 23-25 st. C.

Pod koniec października aura zdecydowanie nie będzie nas rozpieszczać, bowiem za sprawą przechodzącego chłodnego frontu atmosferycznego, czekają nas deszczowe dni, a na północnym wschodzie prawdopodobnie opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu - o czym informuje TwojaPogoda.pl.

"Ewa gotuje". Draniki. Placki ziemniaczane Polsat