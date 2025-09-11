Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

Czwartek na ogół pochmurny, a przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe lokalnie na zachodzie i w centrum Polski. Będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, na zachodzie, południu i w centrum również burze.

Suma opadów na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim od 15 mm do 25 mm, w czasie burz na zachodzie do 15 mm, a na południu około 25 mm, lokalnie do 30 mm - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach od 17 st. C lokalnie w centrum, na wschodzie i na Podhalu, natomiast na zachodzie i krańcach północno-wschodnich ok. 23 st. C.

W piątek zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, na południowym wschodzie na ogół małe. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie także burze. Termometry wskażą od 20 st. C do 24 st. C na przeważającym obszarze kraju. Cieplej będzie na wschodzie, tam ok. 25 st. C, a najniższe wartości odnotujemy nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat - ok. 19 st. C.

W sobotę bez większych zmian w pogodzie - nadal w wielu miejscach przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C na zachodzie do 24 st. C na wschodzie kraju - wynika z prognozy IMGW.

Niedziela pochmurna z opadami deszczu i burzami. Najcieplej będzie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie - ok. 25 st. C, na pozostałym obszarze kraju od 17 st. C do 22 st. C. W poniedziałek utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, które lokalnie może wzrastać do dużego. Głównie na Pomorzu przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 23 st. C w najcieplejszym momencie dnia.

We wtorek nie mamy co liczyć na dużą zmianę, bowiem towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 18 st. C na zachodzie i północy oraz 20 st. C w centrum. Najcieplej, bo do 24 st. C na południowym wschodzie.

W środę odczujemy niewielkie ochłodzenie - temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C do 20 st. C.

Na horyzoncie widać już przymrozki?

W trzeciej dekadzie września odczujemy wyraźne ochłodzenie, głównie za sprawą spływu powietrza znad Arktyki. W najcieplejszej porze dnia będzie poniżej 15 st. C, a noce i poranki przyniosą spadki temperatury poniżej 5 st. C - wskazuje serwis TwojaPogoda.pl.

Wiele wskazuje na to, że wówczas odczujemy pierwszą falę przymrozków przygruntowych, co oznacza, że kierowców czeka poranne skrobanie szyb, na których osadzi się szron.

"O tej porze roku pierwsze fale przymrozków nie są niczym nadzwyczajnym, chociaż w ostatnich latach zdarzały się najczęściej dopiero w październiku" - dodaje TwojaPogoda.pl.

