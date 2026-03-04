Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur jedynie na wschodzie i na południu, tam również mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 st. C nad morzem i na północnym wschodzie. Zdecydowanie wyższe wartości, bo ok. 10 st. C w centrum kraju, natomiast najcieplej na południu, tam ok. 14 st. C na południu.

W czwartek w całym kraju pogodnie. Rano zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, w ich zasięgu zachmurzenie duże - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskażą od 7 st. C nad samym morzem i w centrum. Najcieplej, bo do 11 st. C na południu i zachodzie.

W piątek przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 8 st. C na północnym wschodzie oraz nad morzem do 12 st. C na południu i 14 st. C na zachodzie - wynika z prognozy IMGW.

Sobota na zapowiada się na ogół bezchmurna, jedynie na północy zachmurzenie małe, a nad morzem okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym wschodzie do 14 st. C na południu i zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 6 st. C do 9 st. C.

W niedzielę zachmurzenie małe, na zachodzie okresami umiarkowane. W niektórych regionach kraju zrobi się jeszcze cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północy do 14 st. C na południu i 16 st. C miejscami na południowym zachodzie. Ponownie chłodniej tylko nad samym morzem, tam ok. 7 st. C.

Czy w przyszłym tygodniu czeka nas zmiana pogody?

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na wschodzie i południu Polski bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 12 st. C na północy do 16 st. C na południu kraju. Najniższe wartości nad morzem, ok. 9 st. C.

We wtorek na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, okresami na północy, północnym wschodzie oraz w centrum duże - informuje IMGW. W nocy na północy, a w dzień na północnym wschodzie i miejscami w centrum, przelotne opady deszczu.

Na termometrach od 11 st. C na północy do 16 st. C na południowym zachodzie i południu, nad morzem od 6 st. C do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty.

