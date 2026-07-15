Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Więcej błękitnego nieba jedynie na północy. Tam również przelotne opady deszczu. W centrum i na południu opadom deszczu mogą towarzyszyć burze i grad.

Prognozowana suma opadów od 20 mm do 35 mm, lokalnie 55 mm, miejscami opady będą intensywne, a lokalne sumy w centrum i na południowym wschodzie kraju mogą wynieść ok. 70 mm - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 24 st. C do 27 st. C. Wyższe wartości na wschodzie, tam do 29 st. C, natomiast chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, ok. 21 st. C.

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W czwartek przeważnie zachmurzenie umiarkowane. Niemal w całej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu, burze i lokalnie grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C do 30 st. C. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam ok. 22 st. C.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. W wielu regionach kraju należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, lokalnie także możliwe burze.

Będzie to kolejny dzień z upałami, bowiem termometry wskażą od 27 st. C na północnym wschodzie do 32 st. C na południu i zachodzie. Niższe wartości chłodniej tylko nad morzem, od 22 st. C do 25 st. C - wynika z prognozy IMGW.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Opady deszczu i burze prognozowane m.in. na południu i wschodzie kraj. IMGW wskazuje, że lokalnie opady mogą być intensywne.

Temperatura powietrza wyniesie od 20 st. C na północnym zachodzie, ok. 26 st. C w centrum, najcieplej, bo do 30 st. C na krańcach wschodnich.

W niedzielę na ogół zachmurzenie duże, ale możliwe przejaśnienia. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północnym zachodzie do 26 st. C na południowym wschodzie.

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W przyszłym tygodniu temperatura zdecydowanie spadnie 123RF/PICSEL

Od przyszłego tygodnia czeka nas spore ochłodzenie

W poniedziałek w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu. Nad resztą Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, nie powinno również padać.

Zrobi się zdecydowanie chłodniej, a termometry wskażą od ok. 18 st. C na północy do 23 st. C na południowym wschodzie. Niższe wartości nad morzem i na obszarach podgórskich, tam ok. 17 st. C.

We wtorek przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Ponadto w wielu regionach przelotne opady deszczu, miejscami burze - prognozuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C do 22 st. C. Chłodniej na obszarach podgórskich, tam ok. 15 st. C.

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