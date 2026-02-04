Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie duże lub całkowite. Przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe na południu oraz na krańcach północno-wschodnich - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na północy i w górach opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego śniegu. Temperatura maksymalna od -10 st. C na Suwalszczyźnie, ok. -3 st. C w centrum, do 5 st. C miejscami na południu.

W nocy w wielu regionach opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie kraju opady przejściowo o natężeniu umiarkowanym. W szczytowych partiach Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm - wskazuje IMGW.

W czwartek utrzyma się duże zachmurzenie, jedynie na południu Polski możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północy kraju opady śniegu przechodzące w marznące opady deszczu, które mogą powodować gołoledź. W innych regionach również opady deszczu ze śniegiem lub deszczu.

Na termometrach od -4 st. C na północnym wschodzie, ok. 1 st. C w centrum. Najcieplej, bo do 7 st. C miejscami na południu.

W piątek zachmurzenie duże i całkowite, na południu kraju z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na północy i miejscami w centrum opady marznące powodujące gołoledź.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od -1 st. C na północnym wschodzie, ok. 3 st. C w centrum kraju, do 9 st. C miejscami na południu - prognozuje IMGW.

W połowie lutego w Polsce znowu na ulicach zacznie zalegać śnieg? 123RF/PICSEL

W sobotę nadal zachmurzenie duże lub całkowite. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy przechodzące w opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie, ok. 1 st. C w centrum, do 5 st. C na południu.

W niedzielę duże i całkowite, z rozpogodzeniami na północy. Okresami opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem; na południu opady okresami o natężeniu umiarkowanym - informuje IMGW.

Niestety znowu zrobi się chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na północnym wschodzie, ok. -2 st. C w centrum, do 1 st. C na południu.

W poniedziałek bezchmurne niebo na północy i północnym wschodzie, nad resztą kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu Polski możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach od -11 st. C na północnym wschodzie, ok. -5 st. C w centrum, do 0 st. C na południowym zachodzie.

We wtorek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe również słabe opady śniegu. Na południowym wschodzie i na południu opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący, powodujący gołoledź - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW.

Temperatura maksymalna od -8 st. C na północnym wschodzie, ok. 0 st. C w centrum, do 4 st. C miejscami na południu.

Do Polski wrócą potężne śnieżyce?

Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że w połowie lutego należy się spodziewać powrotu potężnych śnieżyc, których doświadczyliśmy w grudniu ubiegłego roku. Wówczas w ciągu doby miałoby spaść nawet pół metra śniegu.

"Tej zimy czekają nas kolejne olbrzymie śnieżyce. Zgodnie z prognozami długoterminowymi jedna z nich może nas nawiedzić już w drugiej dekadzie lutego. Będzie związana z układem niżowym z południa Europy. Te rodzaje cyklonów latem przynoszą nam ulewy grożące powodziami, a zimą paraliżujące śnieżyce" - czytamy w TwojaPogoda.pl.

