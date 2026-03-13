Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie małe. Więcej chmur w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę, tam zachmurzenie umiarkowane przejściowo duże - informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 13 st. C na północy kraju, ok. 15 st. C w centrum, do 18 st. C na południu. Niższe wartości chłodniej nad morzem, tam od 9 st. C do 11 st. C.

W sobotę na wschodzie bezchmurnie, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, ale tam po południu lub w godzinach wieczornych mogą się pojawić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C do 18 st. C. Nad morzem miejscami ok. 9 st. C.

Od niedzieli zmiana w pogodzie. Wracają opady śniegu?

W niedzielę przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami z przelotnymi opadami deszczu. Zdecydowanie pogodniej na południowym wschodzie, tam zachmurzenie małe i sucho.

Termometry wskażą od 8 st. C na zachodzie do 18 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem i miejscami w kotlinach sudeckich od 5 st. C do 7 st. C - wskazuje IMGW.

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu także deszczu ze śniegiem - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW.

Temperatura maksymalna w południowo-wschodniej połowie kraju od 12 st. C do 17 st. C, natomiast w północno-zachodniej od 6 st. C do 11 st. C. Najzimniej na Półwyspie Helskim, tam ok. 4 st. C.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu a w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem. Odczujemy ochłodzenie, ponieważ temperatura wyniesie od 5 st. C do 11 st. C, z kolei w rejonach podgórskich Karpat ok. 3 st. C.

W środę na północy i w centrum kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na południu umiarkowane i duże, tam również miejscami opady deszczu a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem - informuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C do 14 st. C.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie zachmurzenie duże, tam również przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 8 st. C do 14 st. C. Chłodniej będzie na wybrzeżu wschodnim i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 5 st. C do 7 st. C.

W górach znowu pojawią się obfite opady śniegu? Shaiith Nowak Jacek 123RF/PICSEL

Z prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika zatem, że w przyszłym tygodniu należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem, ale z uwagi na dodatnią temperaturę pokrywa śnieżna raczej nie będzie miała szansy się utrzymać i zacznie szybko topnieć. Nie wskazano również, by opady deszczu ze śniegiem czy samego śniegu miały być obfite.

Zupełnie inny krajobraz wyłania się jednak z prognozy pogody opublikowanej przez serwis TwojaPogoda.pl, który informuje o nadciągającej do Polski śnieżycy i wskazuje, że: "W niedzielę (15.03) sypać zacznie w Sudetach, a dzień później także w Karpatach. Do wtorku (17.03) podczas opadów, które mogą być chwilami dość obfite, spodziewać się trzeba znaczącego przyrostu pokrywy śnieżnej".

TwojaPogoda.pl dodaje, że w Tatrach może spaść do 25-30 centymetrów świeżego śniegu, na Babiej Górze w Beskidzie Żywieckim do 15-20 centymetrów, a na Śnieżce w Karkonoszach i w Masywie Śnieżnika do 10-15 centymetrów. W niższych partiach gór, od wysokości 700 do 1200 metrów, śniegu przybędzie od 1 do 10 centymetrów.

"Warunki turystyczne na szlakach będą trudne, nie tylko z powodu śnieżyc i zawiei śnieżnych, które mogą ograniczać widzialność do kilku metrów, ale też bardzo niskiej temperatury spadającej do minus 10 stopni, a odczuwalnie przekraczającej minus 15 stopni" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

